Se estrella avión de pasajeros en Brasil con 62 personas a bordo

SAO PAULO, Brasil - Un avión con capacidad para transportar a docenas de pasajeros se estrelló el viernes en el estado brasileño de Sao Paulo, reportaron medios locales.

Al parecer era un avión de la aerolínea Voepass, y llevaría 62 personas a bordo, según medios locales. Se desconoce si hay víctimas.

El Departamento de Bomberos local confirmó que el avión cayó en la ciudad de Vinhedo, pero no ofreció más detalles.

La televisión brasileña GloboNews mostró imágenes de una gran zona en llamas y humo saliendo del aparente fuselaje de un avión.

Imágenes adicionales en GloboNews mostraron un avión girando en espiral en su caída.

La autoridad aeroportuaria de Brasil, Infraero, no confirmó de momento la información luego de una solicitud de The Associated Press.

Ninguna aerolínea local ha reportado hasta ahora la desaparición de uno de sus aviones.