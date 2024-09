México va a una “militarización ilimitada”: ONG alertan por nueva reforma

CIUDAD DE MÉXICO - Organizaciones civiles y políticos de oposición alertaron este miércoles de una "militarización ilimitada" ante la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, que discutirá este jueves la Cámara de Diputados para que el Ejército controle la Guardia Nacional.

La organización Causa en Común denunció en un pronunciamiento que la iniciativa busca "normalizar constitucionalmente una esfera de acción ilimitada para las Fuerzas Armadas, sin importar que se trate de ámbitos civiles que no les corresponden, para los que no están preparadas y con responsabilidades que no podrán cumplir".

La asociación, especializada en seguridad, acusó al gobierno de López Obrador de "destruir a la Policía Federal y de asfixiar a las policías locales para convertir la militarización en un hecho inevitable".

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

La iniciativa del presidente busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad con más de 120,000 elementos que López Obrador creó en 2019 con la promesa de mantenerlo civil.

"De prosperar, será un paso sin retorno hacia la militarización", advirtió en un posicionamiento el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

"El aumento del poder militar que generará esta reforma es innegable. Va más allá de la Guardia Nacional sin que se estén diseñando controles civiles externos y extraordinarios como dispone la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)", argumentó esta agrupación.

El Centro Prodh también consideró "muy alarmante" que la reforma modifica el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz, una norma que no se ha cambiado desde 1857.

Asimismo, reforma el artículo 21 para eliminar la "garantía orgánica" que obliga a que las instituciones de seguridad pública sean de carácter civil.

Ocho de los 14 militares que supuestamente estuvieron involucrados en la desaparición de 43 estudiantes estaban presos.

Las facultades de las Fuerzas Armadas crecieron con López Obrador, quien asignó a los militares tareas de seguridad pública, construcción de obras de infraestructura, administración de aduanas y puertos y la dirección de empresas del Estado, como el Tren Maya.

Legisladores de los opositores Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano (MC) han criticado la reforma y han recordado que López Obrador y su agrupación, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), se oponían a la militarización en los gobiernos de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).

"Lo que queda claro es que el oficialismo finalmente se quitó la máscara, quieren insistir en una estrategia fallida de militarización", declaró en una conferencia de prensa Ricardo Anaya, senador y excandidato presidencial (2018) del PAN.

Sería el segundo caso ocurrido en lo que va del año que involucra a soldados.