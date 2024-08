Cuánto dinero recibirán los medallistas olímpicos en México

CIUDAD DE MÉXICO - El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este martes que pese al potencial no se logró un mejor resultado en los Juegos Olímpicos de París 2024 porque se venía de un periodo "decadente", y afirmó que ya alista una ceremonia para recibir a los atletas que participaron.

“México tiene mucho potencial en todo, ayudaron mucho, pero venimos de un período decadente de 36 años, imagínense, un país en donde un grupo, una pandilla de rufianes, se dedica nada más a saquear y se abandona por completo al pueblo”, dijo el mandatario en referencia al apoyo al deporte en gobiernos anteriores.

El país obtuvo en la recién concluida justa veraniega un total de cinco metales, tres platas y dos bronces lo que le alcanzó para ubicarse en el lugar 65 del medallero general, por debajo de la meta de igualar las ocho conseguidas en Londres 2012, la mejor actuación de una delegación mexicana.

El gobernante mexicano afirmó que se siente orgulloso del desempeño de los deportistas mexicanos en París 2024 a pesar de los cuestionamientos por la falta de apoyo gubernamental, y reconoció su esfuerzo, disciplina y, sobre todo, el acompañamiento que les dieron sus familias y entrenadores.

“A todos se les ha entregado apoyo y lo vamos a seguir haciendo, que no se olvide. Desde luego, hay cuestionamientos, esto es normal en una sociedad auténticamente democrática, no puede haber pensamiento único, no se puede protestar con los dientes apretados, se tiene que garantizar el derecho a disentir", expresó.

También dijo que el problema que tienen los conservadores es que “no han entendido, se resisten a comprender que han habido reacomodos" en la "sociedad, que ya cambió la mentalidad del pueblo".

"Y, se los adelanto, porque ni siquiera les pasa por la cabeza, es que ya se empoderó el pueblo”, opinó.

En los recién concluidos Juegos Olímpicos, México logró medallas de plata gracias a Prisca Awiti (judo femenil 63 kilos), Osmar Olvera y Juan Celaya (saltos sincronizados trampolín de 3 metros) y Marco Verde (box -71 kilos).

Además de bronces en tiro con arco por equipo femenil (Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz) y en saltos en trampolín de 3 metros individual (Osmar Olvera).

Aunado a ello, 19 mexicanos quedaron entre los ocho mejores del mundo en diferentes pruebas.

El Gobierno de México se ha comprometido a entregar premios económicos a los medallistas de plata y bronce, a quienes otorgará dos y un millón de pesos (104,000 y 52,000 dólares) de manera respectiva.