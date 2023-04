¡Ya nació! Anuncian el nacimiento de jirafa macho en el zoológico de El Paso

EL PASO, Texas—El Zoológico y Jardín Botánico de la Ciudad de El Paso anuncieron el nacimiento de una jirafa macho saludable para la familia del zoológico.

Esta es la primera vez que una jirafa nace en el zoológico de El Paso en la historia de la ciudad.

El personal trabajó en estrecha colaboración con el Plan de Supervivencia de Especies (SSP) para garantizar un embarazo seguro y saludable.

Mamá, Gigi, fue monitoreada de cerca durante todo el embarazo, que duró alrededor de 15 meses y dio a luz al bebé el miércoles 19 de abril, alrededor de las 9:00 p.m. en el granero de pezuñas del zoológico con papá, Juma, observando todo el tiempo.

En preparación para la llegada del bebé, el personal del zoológico trabajó incansablemente para preparar el área para la mamá y el bebé. Todo el establo de jirafas ha sido "a prueba de bebés", incluida la adición de acolchado adicional al piso y a cualquier área donde el bebé pueda lastimarse.

"En los últimos 30 años, la población de jirafas en África ha disminuido en más del 40% a aproximadamente 100.000 animales. Las jirafas están ahora extintas en siete países africanos y todas las especies de jirafas están en peligro crítico", dijo el director del zoológico de El Paso, Joe Montisano.

"Este nacimiento es significativo no solo para el zoológico de El Paso sino también para la población general de jirafas. ¡Mamá y bebé parecen estar muy bien y el zoológico no podría estar más emocionado! No todos los días nace un bebé de 6 pies y 110 libras".

El zoológico suspenderá los populares encuentros de alimentación de jirafas hasta que la familia de jirafas se instale. La familia de jirafas, incluido el bebé, estará en exhibición tan pronto como la familia se sienta cómoda con el granero y entre sí, y con el mundo exterior.

Para obtener más información sobre el zoológico de El Paso, visite www.elpasozoo.org.