Vuelo transporta desde El Paso 36 mascotas de refugio a otras comunidades para su adopción

El Paso, Texas—Servicios para Animales de la Ciudad de El Paso se está asociando una vez más con Dog is My CoPilot para transportar 37 mascotas de refugio a otras comunidades.

El vuelo llega en un momento crucial ya que los Servicios para Animales y los hogares de acogida de El Paso aún están por encima de su capacidad.

Un pitbull blanco y negro de tres años que llegó por primera vez al refugio en septiembre de 2022, será el pasajero número 26,000 de Dog is My CoPilot.

Este vuelo de rescate que salva vidas es posible gracias a una colaboración de socios como Dog is My CoPilot, One Tail at a Time, Wet Nose Foster Paws y Humane Society for Southwest Washington.

Si la comunidad desea donar a Dog is My CoPilot para ayudar a financiar este vuelo y los futuros, pueden hacerlo en línea en www.DogCoPilot.org/donate.

Se invita a los medios a capturar la carga y el despegue. Por favor, confirme su asistencia si planea asistir al evento del martes por la mañana, NewboldJM@elpasotexas.gov.