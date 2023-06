¡Un oasis en el desierto! Abre sus puertas el nuevo Parque Acuático de Montecillo en El Paso

EL PASO, Texas – Montecillo ha abierto su nueva atracción. Sumérgete en un verdadero oasis en The Swim Club at The Elmont.

El Swim Club cuenta con cabañas de lujo, un bar y parrilla de servicio completo, y seis de las mejores actividades acuáticas de la zona.

El Club de Natación ahora está abierto todos los días de 11 a.m. a 8 p.m. Este oasis cuenta con un río "no tan lento", tres toboganes de agua, una piscina tropical, una plataforma de chapoteo para los niños, cabañas de lujo, un bar y parrilla de servicio completo y vistas impresionantes.

El Swim Club es un lujoso lugar de 95,000 pies cuadrados que puede hacer que cualquier día se sienta como unas vacaciones.

Para obtener más información y detalles sobre la admisión, visite TheElmont.com.

Con una plataforma de chapoteo para niños que incluye un cubo de descarga gigante para un gran chapuzón, dos toboganes de agua tradicionales y un emocionante tobogán tubular, el río "no tan perezoso" para flotar y una piscina de resort tropical, toda la familia puede disfrutar de las características acuáticas de The Swim Club.

Para una experiencia verdaderamente única y memorable, The Swim Club cuenta con 11 cabañas de lujo y una cabaña extra grande disponible para alquiler diario.

Cada cabaña tiene un ventilador de techo, refrigerador, caja fuerte, televisor inteligente de 65 pulgadas, sillas VIP, sofá y asientos de tumbona. Cene junto a la piscina en el Swim Club Bar & Grill. Disfrute de deportes en vivo y más en múltiples televisores de pantalla grande, disfrute de un cóctel especial o bebidas congeladas y relájese a la sombra para disfrutar de la mejor experiencia de Swim Club.

El Swim Club también cuenta con un enorme televisor LED de 16x25 pies para eventos deportivos, videos interactivos, cobertura en vivo de eventos en el lugar, noches de cine y más. Ya sea que esté buscando relajarse en la piscina o divertirse y jugar, The Swim Club at the Elmont ofrece a Montecillo una experiencia de resort completamente nueva.