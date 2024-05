Última oportunidad para declarar impuestos del 2020

WASHINGTON ― El Servicio de Impuestos Internos le recorda a un millón de no personas que no declararon impuestos para el año tributario 2020, que pueden ser elegibles para un reembolso si presentan para el 17 de mayo.

El IRS estima que más de mil millones de dólares en reembolsos siguen sin reclamarse porque las personas aún no han presentado sus declaraciones de impuestos de 2020.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

No hay multa por no presentar impuestos si corresponde un reembolso. Sin embargo, una declaración que reclama un reembolso debe presentarse dentro de los tres años posteriores a su fecha de vencimiento para que se permita el reembolso.

Después de la expiración del período de tres años, el estatuto de reembolso generalmente impide la emisión de un cheque de reembolso y la aplicación de cualquier crédito, incluidos los pagos en exceso de impuestos estimados o retenidos, a otros años tributarios que estén pagados de menos.

Pero para las declaraciones de impuestos de 2020, las personas tienen un poco más de tiempo de lo habitual para presentarlas y reclamar sus reembolsos.

Por lo general, la fecha límite de presentación normal para reclamar reembolsos anteriores cae alrededor de la fecha límite de impuestos de abril, que es el 15 de abril de este año para las declaraciones de impuestos de 2023. Pero el período de tres años para las declaraciones no presentadas de 2020 se pospuso hasta el 17 de mayo de 2024 debido a la emergencia pandémica de COVID-19.

El IRS emitió el Aviso 2023-21, en inglés el 27 de febrero de 2023, brindando orientación legal sobre las reclamaciones requeridas antes de la fecha límite pospuesta.

Muchas personas que no declaran impuestos pueden ser elegibles para más

Al no presentar una declaración de impuestos, las personas pueden perder algo más que el reembolso de los impuestos retenidos o pagados durante 2020. El estimado no incluye los créditos que las personas que no declaran pueden ser elegibles para recibir. Los créditos incluyen el Crédito tributario por ingreso del trabajo, el Crédito de recuperación de reembolso u otros créditos que puedan ser aplicables.

Muchos trabajadores de ingresos bajos y moderados pueden ser elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Para 2020, el EITC valía hasta $6,660 para los contribuyentes con hijos calificados. El EITC ayuda a personas y familias cuyos ingresos están por debajo de ciertos umbrales.

El IRS les ha recordado previamente a quienes puedan tener derecho al Crédito de recuperación de reembolso de la era COVID en 2020 que se está acabando el tiempo para presentar una declaración de impuestos y reclamar su dinero. El Crédito de recuperación de reembolso es un crédito reembolsable para personas que no recibieron uno o más pagos de impacto económico, también conocidos como pagos de estímulo, distribuidos en 2020 y 2021.

¿Planifica presentar? El IRS ofrece opciones para obtener documentos clave

Reunir todos los documentos y formularios necesarios para presentar una declaración para 2020 puede llevar algún tiempo. Las personas deben comenzar lo antes posible para asegurarse de tener tiempo suficiente para presentar antes de la fecha límite del 17 de mayo para los reembolsos de 2020. Aquí hay algunas opciones:

• Solicitar copias de documentos clave: Los contribuyentes a quienes les faltan los formularios W-2, 1098, 1099 o 5498 para los años 2020, 2021 o 2022 pueden solicitar copias a su empleador, banco u otros pagadores.



• Use Obtener transcripción en línea en IRS.gov. Los contribuyentes que han perdido contacto con su empleador u otros pagadores pueden solicitar una transcripción de salarios e ingresos gratuita en IRS.gov a través de la herramienta Obtenga su registro tributario en línea. Para muchos contribuyentes, esta es, con diferencia, la opción más rápida y sencilla.

• Solicitar una transcripción. Otra opción es que las personas presenten el Formulario 4506-T ante el IRS para solicitar una "transcripción de salarios e ingresos". Una transcripción de salarios e ingresos muestra datos de las declaraciones de información recibidas por el IRS, como los formularios W-2, 1099, 1098, el Formulario 5498 y la información de contribuciones a cuentas IRA. Los contribuyentes pueden usar la información de la transcripción para presentar su declaración de impuestos. Pero planifique: estas solicitudes por escrito pueden tardar varias semanas; se recomienda encarecidamente a las personas que prueben las otras opciones primero.



• Formularios de impuestos de año corriente y anteriores: los formularios 1040 y 1040-SR del año tributario 2020 y las instrucciones están disponibles en la página de Formularios y publicaciones del IRS.gov, en inglés o llamando al número gratuito 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Los contribuyentes que no estén seguros de si deben presentar una declaración pueden visitar ¿Necesito presentar una declaración de impuestos?, en inglés o consultar la Publicación 17, El Impuesto Federal sobre los Ingresos (para individuos).

Hay ayuda gratuita disponible

Para las personas que no han presentado una declaración de impuestos federales para 2020, el IRS ofrece herramientas y recursos en IRS.gov. El soporte gratuito incluye el Asistente Tributario Interactivo (ITA), información acerca de qué hacer si no ha presentado su declaración y preguntas frecuentes (FAQ), en inglés.

Los contribuyentes calificados también pueden acceder a asistencia gratuita en la preparación de impuestos a través de los programas de Ayuda Voluntaria para Contribuyentes y Asesoramiento Tributario para Ancianos. Use la herramienta de localización de VITA, en inglés o llame al 800-906-9887 para localizar el sitio VITA más cercano.

El IRS también asegura a los contribuyentes que no habrá multas por reclamar un reembolso por una declaración de impuestos presentada tarde. Se recomienda el depósito directo como la manera más rápida y sencilla de recibir un reembolso de impuestos.

Estimados estado por estado de personas a las que se les pueden adeudar reembolsos de impuestos de 2020

El IRS estimó la cantidad de personas en cada estado y el reembolso potencial medio al que un contribuyente puede tener derecho a recibir. El monto real del reembolso variará según la situación tributaria del hogar.