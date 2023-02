TTUHSC El Paso organiza talleres de ciencias de la salud para más de 500 estudiantes de secundaria

EL PASO, Texas- Los fines de semana no necesariamente significan poner el aprendizaje en pausa. De hecho, una experiencia de fin de semana podría conducir a un futuro en el campo de la medicina.

El sábado 28 de enero, cientos de estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado del condado de El Paso aprenderán sobre carreras en ciencias de la salud durante la 12ª edición anual de Medventure for Your Future de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en el campus del Centro de Ciencias de la Salud de Texas Tech University en El Paso.

El evento gratuito, organizado por TTUHSC El Paso, tiene como objetivo generar interés en las ciencias de la salud a una edad temprana. Más de 500 estudiantes y padres se han inscrito para Medventure for Your Future de este año.

El evento de un día ofrece talleres prácticos de ciencias y proporciona a los padres formas creativas de alentar a sus hijos a aprender sobre ciencias de la salud.

Talleres de corazón, cerebro y medicina veterinaria son algunos de los que los estudiantes explorarán el sábado. Los recorridos se llevarán a cabo en el Edificio de Educación Médica.

Kelly Tomblin, presidenta y directora ejecutiva de El Paso Electric, dará el discurso de apertura dando la bienvenida a los estudiantes y sus padres. Tomblin es un partidario de TTUHSC El Paso desde hace mucho tiempo, incluido el servicio en el Consejo de Desarrollo del Presidente.

Un agradecimiento especial a los patrocinadores presentadores de Medventure for Your Future: El Paso Electric, FirstLight Federal Credit Union, Destination El Paso y nuestros otros generosos patrocinadores del evento.