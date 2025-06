Texas Tech Health El Paso impulsa a los próximos héroes de la salud en la región fronteriza

EL PASO, Texas - El 9 de junio, Texas Tech Health El Paso y la Universidad de Texas en El Paso anunciaron a la tercera generación de estudiantes seleccionados para el programa MedFuture, una iniciativa que admite conjuntamente a estudiantes talentosos de último año de secundaria del Oeste de Texas a la universidad y la escuela de medicina en El Paso.

MedFuture tiene como objetivo impulsar a los estudiantes apasionados por la medicina y comprometidos con el servicio a nuestra región fronteriza. Los estudiantes recibieron admisión a UTEP y aceptación condicional a la Facultad de Medicina Foster de Texas Tech Health El Paso al completar sus títulos universitarios.

"Estamos orgullosos de dar la bienvenida a nuestra tercera cohorte de Med Future en colaboración con UTEP", dijo Richard Lange, M.D., M.B.A., presidente de Texas Tech Health El Paso. "Cada año, este programa abre las puertas a estudiantes locales sobresalientes apasionados por la medicina y dedicados a servir a nuestra comunidad fronteriza. Al invertir en talento local, MedFuture fortalece el futuro de la atención médica de nuestra región y ayuda a satisfacer la creciente demanda de médicos en El Paso y más allá".

"Este programa inscribe a los mejores estudiantes de premedicina de la región en UTEP y los prepara para la facultad de medicina en Texas Tech Health El Paso", dijo la presidenta de UTEP, Heather Wilson. "Al trabajar juntos, podemos identificar y desarrollar estudiantes excepcionales y educar a médicos que quieran servir a la región".

Los estudiantes que conforman la tercera generación de MedFuture

Maria Garcia Clint Early College Academy

Siena Cameron-Escuela Secundaria Montwood

Lovanna Gómez - Academia Clint Early College

Mia Gómez-Escuela Secundaria Pebble Hills

Melania Joy Martinez-Academia Loretto

LeeAnn Morales - Escuela Secundaria El Dorado

Un ejemplo es Iovanna Gómez, graduada de Clint Early College Academy, la estudiante aporta una poderosa combinación de motivación personal y experiencia práctica a la tercera cohorte de MedFuture. Ha sido voluntaria en el Centro Médico Universitario de El Paso durante los últimos tres años. Recorrer los pasillos del hospital y conectar con los pacientes la ayudó a consolidar su vocación.

"Recuerdo estar en el ascensor cuando un miembro del personal del hospital me dijo: 'Realmente perteneces aquí'. Dijo que me vio radiante, sonriendo, y fue entonces cuando realmente entendí. Me di cuenta de que esto es lo que quiero para mi futuro", dijo Gómez.

Su pasión por la medicina también proviene de una pérdida personal. Después de que su abuelo falleciera de un ataque al corazón, sintió un profundo deseo de convertirse en alguien que pudiera ayudar a otros a sanar.

"Ser la fuente o el camino hacia la sanación de otra persona me asombra. Quiero ser eso".

Gómez, quien ya está en su tercer año de universidad a través de su programa de universidad temprana, espera convertirse en obstetra-ginecóloga.

Este verano, dará otro paso importante en su trayectoria médica, uniéndose al prestigioso Programa de Verano de Secundaria de la Fundación Carl B. y Florence E. King en el Centro Oncológico MD Anderson. Fue una de las 12 estudiantes en todo Estados Unidos elegidas para la oportunidad de investigación y trabajará con el Dr. Gary Whitman, director del departamento de imágenes mamarias.

Gómez comienza la pasantía solo seis días después de graduarse de la escuela secundaria.

"Esta experiencia me dará exposición práctica a herramientas de diagnóstico como la mamografía, la ecografía y las habilidades de resonancia magnética que son esenciales en la salud de la mujer", dijo Gómez. "Este programa me ayudará a comprender cómo las imágenes juegan un papel fundamental en el diagnóstico y el tratamiento de las pacientes, y fortalecerá tanto mi investigación como mi base clínica mientras me preparo para un futuro en la medicina".

Mientras completan sus estudios de iniciales en UTEP, los estudiantes de MedFuture se benefician de un sólido apoyo, incluyendo la participación en el programa de verano UTEP PREP para ayudar a establecer una sólida base académica.

Como el primer programa de su tipo en el Oeste de Texas, MedFuture reúne a dos universidades independientes para crear una trayectoria educativa innovadora. Más allá de preparar a los estudiantes para la escuela de medicina, MedFuture tiene el potencial de transformar la vida de las familias locales al abrir las puertas a carreras de altos ingresos en el cuidado de la salud, aquí mismo en la región fronteriza.

Progreso de generaciones anteriores

Los miembros de la primera generacion de MedFuture han liderado actividades de divulgación hablando con estudiantes de preparatoria y organizando una mesa informativa durante la Orientación para Nuevos Estudiantes de UTEP. Dos miembros de este grupo inaugural, Makena Piñon y Max Serrano, fueron seleccionados para el altamente competitivo Programa Médico de Admisión Conjunta de Texas (JAMP), que garantiza la admisión a una escuela de medicina de Texas. Los otros dos estudiantes, Janelle Navarrette y Luke Briggs, comenzarán su capacitación como escribas este verano y trabajarán en la Clínica de Medicina Familiar de Texas Tech Physicians of El Paso.

La segunda generación de MedFuture completó recientemente su primer año académico en UTEP y seguirá los pasos de la primera al comenzar su pasantía de investigación de verano en UTEP. Además de la investigación, han participado en talleres de desarrollo profesional. Una de las integrantes de la segunda cohorte, Crystal Armenta, también ha sido aceptada en JAMP.

Acerca de Texas Tech Health El Paso

Texas Tech Health El Paso presta servicios a 108 condados en el oeste de Texas y es una institución designada por el gobierno federal al servicio de los hispanos, dedicada a preparar a la próxima generación de héroes de la atención médica. Establecida como universidad independiente en 2013, Texas Tech Health El Paso es un destino excepcionalmente innovador para la educación médica, de enfermería, de ciencias biomédicas y odontológica.