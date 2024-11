Texas se la juega toda por plan de deportaciones masivas

HOUSTON - Recientes acciones del gobierno de Texas dejan en claro que está jugado al 100% con la intención de la futura administración Trump de endurecer al máximo la política migratoria del país y desarrollar un plan de deportación masiva.

En las últimas horas se han conocido acciones y pronunciamientos de altos funcionaros estatales que así lo muestran.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, publicó este martes videos de la implementación de nuevas boyas en el río Grande (río Bravo) en un claro desafío a la administración del presidente Biden que pidió que se retiraran.

Texas placed more buoys in the Rio Grande River this morning.



Despite the Biden-Harris Administration’s attempts to shut down our border security efforts, the buoys are here to stay.



We won't back down from our mission to deter & repel illegal immigration. pic.twitter.com/mpfdZhTyO2