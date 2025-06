Temporada de Broadway en El Paso 2025-2026 Incluirá cinco espectáculos

EL PASO, Texas -La temporada de Broadway en El Paso para 2025-2026 promete ser emocionante, con una alineación de cinco espectáculos destacados que seguramente deleitarán a los amantes del teatro.

Los espectáculos programados incluyen "Mrs. Doubtfire", "The Wiz", "SIX", "Clue Live On Stage!" y "Disney's Beauty and the Beast".

"Mrs. Doubtfire", que se presentará del 12 al 14 de diciembre de 2025, "The Wiz" llegará a los escenarios del 18 al 22 de febrero de 2026. "SIX" se presentará del 3 al 5 de abril de 2026, "Clue Live On Stage!", del 1 al 3 de mayo de 2026. "Disney's Beauty and the Beast", que se presentará del 10 al 14 de junio de 2026.

Los suscriptores actuales ya pueden renovar sus paquetes de entradas, mientras que los nuevos suscriptores pueden adquirir sus paquetes a través de BroadwayInElPaso.com. Las entradas individuales se anunciarán más cerca de las fechas de cada espectáculo.