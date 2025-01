“Posaban con el arma y se tomaban fotos”: documentos en caso de homicidio involuntario

EL PASO, TX – Más detalles salen a la luz en el caso de Alan Mora, acusado de la muerte de un joven de 18 años ocurrido en el centro de El Paso el año pasado.

De acuerdo con documentos de la corte, Mora, de tan solo 18 años, disparó a la cabeza de Jesús Alberto González, con un arma negra el pasado 6 de octubre del 2024.

El incidente ocurrió en 3308 E. San Antonio, en donde Jesús se encontraba con amigos y otros hombres desconocidos, cuando uno de ellos le disparó por detrás.

Testigos afirmaron a autoridades que el acusado huyó a Ciudad Juárez, relataron que se reunieron en la casa de uno de ellos y decidieron que querían ir a comer y beber algo en Pockets y querían invitar a su amigo (el otro involucrado) que reside en 3308 E. San Antonio.

“El otro involucrado les dijo a los testigos por teléfono que no estaba en su casa, pero que lo esperaran dentro de su dormitorio. El otro involucrado les dijo a los testigos que la puerta principal de su casa no estaba cerrada con llave. Los testigos sabían que los padres del otro involucrado estaban fuera de la ciudad y, por lo tanto, no habría nadie dentro de la residencia”, se agrega.

Los testigos dijeron a los detectives que observaron a la víctima y al acusado posando con una pistola negra que pertenecía al acusado.

Declararon que tanto el acusado como la víctima estaban tomando fotografías con sus teléfonos celulares mientras posaban con la pistola y que se observó al acusado amartillando la pistola y luego devolviéndosela a la víctima para que posaran por turnos con el arma.

El testigo uno dijo a los detectives que observó al acusado apuntar la pistola a la víctima y fue entonces cuando oyeron un fuerte estallido. Los tres testigos dijeron a los detectives que vieron al acusado gritar con incredulidad diciendo que había disparado a su amigo (la víctima).

Los tres testigos dijeron que vieron a la víctima sangrando por la cabeza y que no se movía, fue luego cuando el acusado salió de la casa por la puerta trasera, con la pistola y les dijo que se iba a Juárez.

Alan Mora fue aprehendido después de tres meses en el puerto de entrada en Santa Teresa, NM y extraditado a El Paso el 29 de enero.

Mora ha sido acusado de homicidio involuntario con una fianza de $500,000 y se encuentra detenido en el Centro de Detención del Condado de El Paso.