Corte federal impide que envíen a migrantes venezolanos de El Paso a la base de Guantánamo, temporalmente

ALBUQUERQUE — Un tribunal federal impidió el domingo que el gobierno de Trump enviara a tres inmigrantes venezolanos detenidos en Nuevo México a la Base Naval de la Bahía de Guantánamo, en Cuba, como parte de la ofensiva del presidente contra la inmigración.

“Trasladar a inmigrantes del condado de Otero a Guantánamo es un intento flagrante de obstruir sus derechos legales al colocarlos a miles de millas de sus familias y abogados. Estamos indignados de que Nuevo México y El Paso, en el contexto de la horrible crueldad de la separación familiar en la primera administración Trump, estén siendo utilizados una vez más como campo de pruebas para políticas de inmigración deshumanizantes y peligrosas”, argumentó Rebecca Sheff, abogada principal de la Unión Americana de Libertades Civiles de Nuevo México.

En una presentación legal realizada más temprano el mismo día, los abogados de los hombres dijeron que los detenidos “se ajustan al perfil de aquellos que el gobierno ha priorizado para su detención en Guantánamo, es decir, hombres venezolanos detenidos en el área de El Paso con (falsos) cargos de conexiones con la pandilla Tren de Aragua”.

Asimismo, se le pidió a un Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nuevo México una orden de restricción temporal que bloquee su transferencia, y agregó que “la mera incertidumbre que el gobierno ha creado en torno a la disponibilidad del proceso legal y el acceso a un abogado es suficiente para autorizar la modesta orden judicial”.

Durante una breve audiencia, el juez Kenneth J. Gonzales otorgó la orden temporal, a la que se opuso el gobierno, dijo Jessica Vosburgh, abogada de los tres hombres.

“Es a corto plazo. Esto será revisado y se desarrollará más en las próximas semanas”, declaró Vosburgh.

La presentación fue parte de una demanda en nombre de los tres hombres presentada por el Centro de Derechos Constitucionales, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Nuevo México y el Centro de Asesoramiento para Inmigrantes de Las Américas.

“Temo ir a Guantánamo porque he visto en las noticias que es una prisión de máxima seguridad. Tengo miedo de cómo me tratarán allí o de que me torturen, de no poder comunicarme con mi familia o saber cuándo me liberarán. Las noticias están publicando fotografías de los rostros de personas asociadas con esto, y si eso se publicara en mi país de origen, tengo miedo de lo que eso podría causar en mi seguridad y la de mi familia”, expresó Luis Pérez Parra, uno de los peticionarios.

La pandilla del Tren de Aragua se originó en una prisión sin ley en el estado central venezolano de Aragua hace más de una década y se ha expandido en los últimos años a medida que millones de venezolanos desesperados huyeron del gobierno del presidente Nicolás Maduro y migraron a otras partes de América Latina o Estados Unidos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo la semana pasada que los vuelos de detenidos habían aterrizado en Guantánamo. Los grupos de derechos de los inmigrantes enviaron una carta el viernes exigiendo acceso a las personas que han sido enviadas allí, diciendo que la base no debe usarse como un “agujero negro legal”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el miércoles que más de 8,000 personas han sido arrestadas en acciones de control de inmigración desde la investidura de Trump el 20 de enero.

Trump ha prometido deportar a millones de los aproximadamente 11.7 millones de personas que se encuentran en Estados Unidos sin permiso de residencia.