Nuevas reglas: colocan Código de Conducta en Cielo Vista tras tiroteo

EL PASO, Texas- Con el reciente tiroteo ocurrido en Cielo Vista Mall y que dejó a una persona fallecida y otras tres más heridas, ahora se han establecido nuevos lineamientos que los visitantes deben cumplir si desean permanecer en la plaza.

"Pedimos a todos nuestros huéspedes que se comporten de manera respetuosa de acuerdo con el código de conducta y todas las leyes y ordenanzas locales", dice la placa.

1. Use ropa adecuada. Las sudaderas con capucha son aceptables siempre que su cara permanezca visible

2. Conducta desordenada prohibida

3. No armas

4. Se prohíbe la posesión de bebidas alcohólicas abiertas, excepto en las áreas designadas

5. No caridad

6. No se permiten mascotas (excepto animales de servicio)

7. Está prohibido participar en actividades expresivas no comerciales o no patrocinadas por el centro

8. Está prohibido fumar excepto en las áreas designadas

9. No merodear

10. No se permiten fotografías ni grabaciones de video de ningún tipo para uso comercial. El video es aceptable para fines no comerciales y no desordenados

11. Está prohibido el uso de transmisores, radares, láseres, balizas, triangulación celular, GPS, Wi-Fi, Bluetooth, tecnologías magnéticas o barométricas, o sistemas de información geográfica de cualquier tipo para capturar la ubicación geográfica o datos espaciales para uso comercial.