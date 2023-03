“Me parte el alma”: esto dijo el presidente de México ante la tragedia de Ciudad Juárez

CIUDAD JUÁREZ- Tras las quejas del trato hacia los migrantes y la indagatoria de un cambio a profundidad con la administración del Instituto Nacional de Migración, el presidente Andrés Manuel confesó que la tragedia de Ciudad Juárez donde murieron 39 personas le “partió el alma”.

“Ha sido doloroso para mucha gente y lo confieso, me ha dolido mucho, me ha dañado. Yo he tenido momentos difíciles, el más difícil fue la explosión del ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, donde murieron 137 personas, y después esto que acaba de ocurrir en Juárez", comentó en la conferencia matutina.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

El presidente añadió que será la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien informe esta tarde más sobre la indagatoria.

"Me ayuda a enfrentar este dolor, lo que hemos venido haciendo por los migrantes. Desde que llegué, hay constancia, he estado “duro y dale” pidiéndole a Estados Unidos que se atienda a los migrantes para que no se vean en la necesidad de abandonar sus pueblos. Porque ya cuando salen de sus pueblos, incluso, llegan a acuerdos con traficantes de personas, con polleros y es muy difícil ofrecerles trabajo para que se queden en México, porque ya traen un plan”, dijo López Obrador.