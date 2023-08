¡Llega Peso Pluma a El Paso este jueves!

EL PASO, Texas- La sensación del corrido tumbado, Peso Pluma, llega a la frontera este jueves y viernes en su primera gira por Estados Unidos.

El cantante mexicano que encabeza las listas de éxitos se presentará el 3 y 4 de agosto en el Coliseo del Condado de El Paso en su gira Doble P Tour por 31 ciudades.

Recientemente Peso Pluma se ha vuelto una tendencia debido al gran éxito que generó su más reciente canción "Ella Baila Sola", superando a Miley Cyrus con su single, "Flowers".

La gira del "Doble P" hará parada en 17 ciudades de Estados Unidos, incluyendo El Paso.

La cita es en el Coliseo de El Paso este 3 y 4 de agosto en punto de las 8:00 p.m.

Peso Pluma Doble P Fechas de gira por EE. UU.:

20 de julio – Inglewood, CA- YouTube Theatre

21 de julio – Las Vegas, NV- MGM Grand Garden Arena

22 de julio – Phoenix, AZ- Arizona Financial Theatre

28 de julio – Atlanta, GA- Coca-Cola Roxy

29 de julio – Nashville, TN- Ryman Auditorio

3 de agosto: El Paso, TX- El Paso County Coliseum

4 de agosto: El Paso, TX- El Paso County Coliseum



5 de agosto: Denver, CO- Teatro Bellco

11 de agosto: Houston, TX- Smart Financial Center en Sugar Land

12 de agosto: Irving, TX- The Pavilion en Toyota Music Factory

19 de agosto – Seattle, WA- Moore Theatre

26 de agosto – Brooklyn, NY- Kings Theatre

8 de septiembre – San Antonio, TX- Majestic Theatre

9 de septiembre – Hidalgo, TX- Payne Arena

15 de septiembre – Rosemont, IL- Rosemont Theatre

30 de septiembre: San Diego, CA- en el teatro al aire libre Cal Coast Credit Union

13 de octubre: San José, CA- en el SAP Center

20 de octubre: Anaheim, CA- en el teatro Honda Center

Boletos: