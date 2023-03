Llega el consejo de pascua a Cielo Vista; tómate divertidas fotografías y lleva a tu mascota

EL PASO, Texas– El Consejo de Pascua llegó a Cielo Vista Mall para que las familias puedan difritar de "Bunny Photo Experience".

El Conejito llega el 10 de marzo y estará disponible para visitas hasta el 8 de abril.

The Bunny Photo Experience estará abierto de lunes a viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m. y de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. los sábados y de 12:00 p.m. a 6:00 p.m. los domingos.

Ell 31 de marzo y el 7 de abril estarán abiertas de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Se recomienda encarecidamente reservar. Haga reservaciones de Bunny hoy haciendo clic aquí.

Cielo Vista también organizará eventos con el Conejito esta temporada, incluyendo:

Fotos de mascotas – Domingo 19 de marzo, 6:00 – 8:00 p.m.

¡Trae a tu amigo peludo para posar con el conejito! Ingrese por la entrada sur del centro comercial y asegúrese de que las mascotas estén con correa o en un transportín.

Caring Bunny - Domingo 26 de marzo, 10:00 – 11:30 a.m.

Caring Bunny es un evento privado para niños con necesidades especiales y sus familias. Se tiene especial cuidado para garantizar un entorno sensorialmente amigable. Es necesario reservar.