Las escuelas públicas de IDEA ofrecerán comidas gratuitas a todos los niños este verano 

EL PASO, Texas- El Programa de Nutrición Infantil de las Escuelas Públicas de IDEA anunció que dará comidas gratuiras durante el verano a cualquier niño de la comunidad.

Según IDEA, todos niños de 18 años o menos a partir del jueves 15 de junio hasta el viernes 21 de julio, ya sea que sea un estudiante de IDEA o no.

Según Feeding America, 1 de cada 6 niños en el estado de Texas enfrenta hambre.

Las comidas gratuitas son parte del compromiso de IDEA con las comunidades locales para ayudar a promover un estilo de vida saludable y activo a través de la opción Seamless Summer Meals. Para los niños que dependen de las comidas escolares durante el año académico, estas comidas ofrecen una fuente de buena nutrición cuando la escuela está fuera para las largas vacaciones de verano.

"Los niños necesitan una buena nutrición durante todo el año para que puedan aprender, crecer y tener éxito en la vida", dijo Fernando Aguilar, vicepresidente del Programa de Nutrición Infantil de las Escuelas Públicas de IDEA.

"Con casi 2 millones de niños con inseguridad alimentaria que viven en Texas, estas comidas saludables son vitales para nutrir a los jóvenes tejanos durante las vacaciones de verano", agregó.

Las comidas de verano incluirán desayuno y almuerzo y deben consumirse en la cafetería de cualquier IDEA El Paso campus de lunes a viernes. El desayuno se servirá de 7:30 a.m. a 9:00 a.m. y el almuerzo se servirá de 11:00 a.m. a 1:00 p.m. El servicio de alimentos estará cerrado los días festivos federales, incluido el 19 de junio y del 3 al 7 de julio.

Las familias que buscan más información sobre las comidas de verano en el campus pueden comunicarse con el gerente de la cafetería en cualquier campus de IDEA.

Si desea obtener más información sobre las Escuelas Públicas de IDEA, visite ideapublicschools.org.

Para obtener más información sobre el programa de comidas gratuitas de verano, o para solicitar una entrevista con nuestro equipo del Programa de Nutrición Infantil, comuníquese con Lynnette en lynnette.montemayor@ideapublicschools.org.