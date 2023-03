Lamenta Presidente Municipal de Ciudad Juárez tragedia en Instituto Nacional de Migración

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, lamentó la tragedia registrada en el Instituto Nacional de Migración (INM), donde varias personas perdieron la vida y otros migrantes se encuentran en estado crítico.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno Municipal, se enviaron al siniestro elementos de Bomberos y Rescate para que brindaran su apoyo tras generarse el siniestro; los lesionados fueron trasladados a hospitales públicos y privados y se estará al pendiente para que los migrantes reciban la mejor atención, abundó.

"Actualmente la Fiscalía General de la República está llevando a cabo una investigación y estaremos atentos para brindar apoyo en caso de ser requerido", comentó el presidente municipal.

"Es un acontecimiento muy lamentable y esperamos que esto no se repita; es un tema que escapa a nuestra jurisdicción, los hechos se registraron en una instalación federal, nosotros seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo, respetando los derechos humanos y se continuará ofreciendo albergue en el Gimnasio Municipal Kiki Romero, donde los migrantes han recibido una gran atención", abundó el alcalde.

Enfatizó que el Gobierno Municipal no ha realizado ningún tipo de redada en la ciudad, sino que "lo que se ha hecho es cuidar la seguridad de las personas en las calles de Juárez".

Lamentó que se quiera lucrar políticamente con una tragedia tan grave como ésta, toda vez que el Gobierno Municipal cuida que se respeten los derechos humanos de los migrantes y de los ciudadanos.

UACJ SE UNE AL LUTO

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) expresó a través de un comuicado su solidaridad con la víctimas y familias migrantes afectadas que ahora están de luto.

"Los hechos ocurridos anoche en nuestra ciudad donde personas migrantes fallecieron y otras permanecen en estado de salud crítico. Expresamos nuestro sentir a sus familias", dice el comunicado.

Esta universidad reitera su disposición para continuar promoviendo acciones solidarias en apoyo a migrantes que permanecen en distintos albergues y en las que participa la comunidad UACJ. Tengamos presente la vocación histórica y geográfica que define a nuestra ciudad. Como Universidad apoyaremos políticas públicas y acciones de gobierno que procuren condiciones de bienestar para todas y todos quienes tengamos, de manera temporal o permanente, a Ciudad Juárez como nuestro hogar", enfatizó.

DIÓCESIS DE EL PASO EXPRESA CONDOLENCIAS

El obispo de la Diócesis Católica de El Paso, Mark J. Seitz, también lamentó lo sucedido y emitió una declaración sobre los trágicos hechos.

"Al escuchar las noticias de anoche en nuestra ciudad hermana, expreso mis más profundas y sinceras condolencias a las familias de los 39 migrantes que murieron en un trágico incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México", dice el comunicado.

Ofreció sus oraciones por la pronta recuperación de las 29 personas que resultaron gravemente heridas en

el incidente.

"He estado en contacto con Mons. José Guadalupe Torres Campos, le he expresado mi solidaridad con él y con los fieles de su diócesis, y le he ofrecido mi apoyo a él y a las personas bajo su cuidado pastoral en la Diócesis de Ciudad Juárez. Esta tragedia subraya la urgencia de atender la compleja crisis humanitaria que no ha cesado de desarrollarse en nuestra comunidad fronteriza. Nuestros hermanos y hermanas migrantes, que en muchos casos huyen de la violencia, la persecución y la pobreza extrema, merecen dignidad, compasión y la protección de sus derechos humanos como hijos de Dios", enfatiza la declaración del Obispo Mark J. Seitz.

Lamentando la pérdida devastadora, invitó a las personas de cualquier religión y de buena voluntad a orar por las víctimas y sus familias.

"Que nuestros esfuerzos colectivos conduzcan hacia un cambio significativo y ayuden a evitar que ocurran tragedias como ésta", finalizó.