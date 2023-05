“Juárez no necesita otra jirafa”: Exigen trato digno y reubicación de Benito

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua- En medio de la bienvenida y oficialización del nombre "Benito" para la nueva jirafa de ciudad, organizaciones protectoras de animales y algunos ciudadanos se han unido para solicitar firmas pidiendo a las autoridades que se reubique a la mascota ya que no cuenta con los cuidados necesarios.

A través de Change.org, los juarenses lanzaron una recaudación de firmas para darle una mejor vida a la jirafa y enviarla de vuelta a un santuario.

"Una vez más el especismo antropocéntrico afecta la vida de un animal, Benito la jirafa ha sido afectado al no darle un espacio adecuado ni digno fuera de su hábitat natural, para explotarlo como figura de entretenimiento. Está en juego la vida de un animal que merece una vida digna, respetada y libre, no conformes con la explotación que se ejerció a Modesto ahora se repite la historia para Benito", dice la petición.

"Es de suma importancia que las autoridades locales de Cd. Juárez yen conjunto con las del estado de Chihuahua prioricen la adaptación del espacio mientras se logra reubicar a Benito en un santuario en donde pueda llevar una vida digna", se agrega.

Por su parte, la gobernadora de Chihuahua, Marú Campos celebró a los menores ganadores del concurso que eligieron el nombre de Benito.

"Hemos invertido aproximadamente 1 millón de pesos para rehabilitar las instalaciones donde vivirá; ampliando su circuito de paso y para este invierno contará con calefacción en su casa. También invertiremos 50 para mejorar el Parque Central y darle mantenimiento", aseguró.

Asimismo, el Centro de Bienestar Animal de Ciudad Juárez emitió la siguiente declaración a través de las redes sociales:

"No es algo para celebrar haber traído a esa jirafa a un lugar en donde no va a estar bien. Eso no se celebra. El ejemplo rápido es Modesto, la jirafa que murió el año pasado en ese mismo lugar donde vive ahora la nueva jirafa, a quien en sus 21 años de vida jamas se le dio lo necesario para que estuviera bien, vivió en soledad toda su vida y perdió sus orejas a causa de necrosis por el frío extremo. Por favor rectifiquen y envíen a la jirafa un lugar donde se le garantice una buena vida y donde no esté sola", dice la publicación.