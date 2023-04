Invitan a sumarse a jornada de senderismo en El Paso; gana fabulosos premios

EL PASO, Texas — El EP Live Active de la ciudad de El Paso, en asociación con el programa Be Well El Paso del Departamento de Salud Pública y el programa de empleados Shape It Up de la ciudad, invita a la comunidad a la serie Hike-A-Thon 2023 que comienza el sábado , 22 de abril.

La serie gratuita está abierta a personas principiantes o experimentadas de todas las edades que estén interesadas en explorar el aire libre, los senderos de nuestra ciudad o que quieran mejorar su salud y bienestar general saliendo y moviéndose.

El senderismo es una forma fantástica de desconectarse de la tecnología y reconectarse con la naturaleza. Además de visitar diferentes senderos en nuestra ciudad , el senderismo es una excelente manera de respirar aire fresco, conocer gente nueva y encontrar la oportunidad de practicar técnicas de atención plena, participar en la autorreflexión, fortalecer los músculos y mejorar la salud.

Las caminatas son para principiantes a dificultad moderada. No es necesario registrarse, pero se recomienda recibir la información más actualizada sobre cada caminata.

Para registrarse, visite bit.ly/41DupaF . Los participantes recibirán un Pasaporte de Senderismo, y si completan cuatro de las caminatas, recibirán un premio. Se otorgará un premio adicional a los participantes que completen las cinco caminatas.

Horario de Caminatas (5 Caminatas) Todas las caminatas comienzan a las 7:30 am

· 22 de abril: Lost Dog Trailhead, 1651 Redd Rd.

· 13 de mayo: Palisades Canyon Loop, 1787 E Robinson Ave.

· 10 de junio: Knapp Canyon Open Space Trail, 8540 Mountain View

· 15 de julio: Jan Sumrall Memorial Trailhead, 1105 Thunderbird Dr.

· 12 de agosto: Thousand Steps Trailhead, 4999 N Stanton St.

Los participantes deben usar zapatos resistentes, protección solar, ropa adecuada para el clima y traer mucha agua.

Para obtener más información sobre Live Active EP y ver toda la programación y los eventos, visite www.LiveActiveEP.com/events o siga a Live Active EP en Facebook, Instagram y Twitter.