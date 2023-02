Invitan a la inauguración de las Pequeñas Bibliotecas donadas por estudiantes del TTHSC

El PASO, Texas- Este sábado, 21 de enero de 2023, la Ciudad de Socorro, en conjunto con el Centro de Ciencias de la Salud de Texas Tech El Paso Paul L. Foster School of Medicine, los invita a asistir a la celebración de inauguración de dos pequeñas bibliotecas.

Este evento se llevará a cabo en el Centro Comunitario Rio Vista, 901 N. Rio Vista Rd Socorro, Texas 79927, y comenzará a las 10 a. m.

“Mientras visitaba Socorro durante una experiencia de inmersión de verano en Texas Tech, nuestro equipo se enteró de que la comunidad no tenía una biblioteca pública de fácil acceso; por lo tanto, decidimos implementar el proyecto Little Free Library aquí. Sentimos que la comunidad merecía tener acceso gratuito, divertido y fácil a la literatura. La lectura es una faceta tan integral para mantener la mente ocupada, promover la curiosidad y fomentar el aprendizaje permanente”, dice Angelica Zambrano, Texas Tech Health Sciences Center El Paso, Paul L. Foster School of Medicine, MD Candidate.

“Nos sentimos honrados y agradecidos con los estudiantes por donar estas bibliotecas a nuestra comunidad; los miembros de nuestra comunidad ahora tienen un lugar donde hay libros disponibles”, dice la alcaldesa Ivy Avalos.



¡El evento de inauguración tendrá muchas actividades divertidas para la familia gratuitas, que incluyen obsequios de libros, juegos para niños, Zumba, arte y más! ¡Los estudiantes de TTHUSC repartirán refrigerios y brindarán exámenes de salud gratuitos para niños y adultos!

Las bibliotecas estarán ubicadas en Bulldog Championship Park, 316 Buford Rd, y Valle Hermoso Park, 10425 Valle Fertil Dr. A partir del 21 de enero, se llenarán y se invita a la comunidad a recoger un libro y dejar uno para los demás.