Escuela de Ciencias Harmony en El Paso gana prestigioso reconocimiento

EL PASO, Texas – Nueve campus de las Escuelas Públicas de Harmony, incluído uno en El Paso, fueron nombrados "Escuelas Estatales de Carácter" oficiales de Texas por sus esfuerzos sobresalientes en la promoción de culturas de carácter en sus escuelas y comunidades.

Los premios fueron anunciados esta semana por Character.org, un defensor nacional y líder para el desarrollo del carácter en las escuelas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Cada año, Character.org certifica escuelas y distritos a nivel estatal que demuestran un enfoque dedicado en el desarrollo del carácter, que según la organización tiene un efecto positivo en el rendimiento académico, el comportamiento de los estudiantes y el clima escolar.

Solo 15 escuelas en Texas y 73 en los Estados Unidos obtuvieron este honor.

Harmony obtuvo más honores de State School of Character que cualquier otro sistema escolar de los Estados Unidos.

"Una cultura de carácter infunde todo lo que hacemos en Harmony", dijo el CEO de Harmony, Fatih Ay.

"Porque creemos que con un carácter fuerte, nuestros estudiantes podrán asumir cualquier desafío y oportunidad que les espere con integridad, determinación y empatía por quienes los rodean", agregó.

Los nueve campus de Harmony seleccionados fueron:

• Harmony School of Achievement-Houston

• Escuela de Excelencia Harmony-Laredo

• Escuela de Exploración Harmony-Houston

• Harmony School of Fine Arts & Technology-Houston

• Harmony School of Innovation-Dallas

• Escuela de Ciencias Harmony-El Paso

• Harmony Science Academy-Dallas High

• Academia de Ciencias Harmony-El Paso

• Academia de Ciencias Harmony-Houston

Otros trece campus de Harmony obtuvieron previamente el honor, que permanece con los campus durante cinco años después de la designación. Siete de esos campus también ganaron honores de la Escuela Nacional de Carácter. Esos campus eran:



• Harmony School of Advancement – Houston*

• Escuela de Excelencia Harmony – Houston*

• Escuela de Innovación Harmony – Garland

• Escuela de Innovación Harmony – Sugar Land

• Academia de Ciencias Harmony – Dallas Middle

• Academia de Ciencias Harmony-Cedar Park*

• Academia de Ciencias Harmony-Pflugerville

• Escuela de Innovación Harmony-Fort Worth*

• Academia de Ciencias Harmony-Garland

• Escuela Harmony de Endeavor-Houston*

• Escuela de Innovación Harmony - Houston*

• Harmony School of Science-Houston*

• Harmony Escuela de Innovación-Katy

*Tanto una Escuela Estatal de Carácter como un receptor de la Escuela Nacional de Carácter

Cada una de estas escuelas ha implementado un enfoque integral de varios años para la educación del carácter que inspira a sus estudiantes a comprender, preocuparse y practicar consistentemente un conjunto de valores fundamentales que les permitirán prosperar en la escuela, en las relaciones, en el lugar de trabajo y como ciudadanos.Luego, las escuelas se sometieron a un riguroso proceso de evaluación para lograr su certificación, documentando cómo han implementado las mejores prácticas y estructuras de educación del carácter en cada escuela.

Harmony Public Schools es un sistema de escuelas públicas chárter nacido en Texas y en todo Texas con campus que atienden a estudiantes de PreK-12 en 23 ciudades de todo el estado, incluyendo Greater Houston, DFW, San Antonio, Austin, El Paso, Waco, Lubbock, Odessa, Bryan, Beaumont y el Valle del Río Grande. El plan de estudios de Harmony pone un gran énfasis en las habilidades STEM, la educación del carácter, el aprendizaje basado en proyectos y la preparación para la universidad.

Harmony ahora está aceptando solicitudes tanto para estudiantes como para miembros del equipo para el año escolar 2023-24.