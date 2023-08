En concierto: Llega Yahritza y su Esencia al Plaza Theatre en El Paso

EL PASO, Texas- La polémica banda mexicoamericana Yahritza y Su Esencia llegará el próximo mes de noviembre al Plaza Theatre como parte de su gira 'The Obsessed Tour'.

La cita es el miércoles 8 de noviembre en punto de las 8:00 p.m. La preventa comienza este jueves 31 de agosto a las 10:00 p.m.

Puedes adquirir tus entradas aquí: https://www.ticketmaster.com/yahritza-y-su-esencia-the-obsessed-el-paso-texas-11-08-2023/event/0C005F1CA1BA22E2

Recientemente la banda conformada por los hermanos Yahritza, Mando y Jairo Martínez, recibió algunas críticas a tras responder algunas preguntas sobre la Ciudad de México durante una entrevista.

Durante la serie de respuestas, Yahritza aseguró que no le gustaban “los autos, las sirenas de la policía y todo” cuando se despiertaba en la ciudad, mientras que Jairo y Mando dijeron que "no les gustaba la comida mexicana".

“Para mí también es la comida porque soy exigente y no como casi nada más que pollo, solo alitas, sin chile. No me gusta nada de eso”, dijo Jairo.

Fue rápidamente que los usuarios respondieron y reprobaron sus palabras debido a la descendencia que tiene el trío de artistas.