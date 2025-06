El Paso invita a descubrir sus senderos con la serie Hike-A-Thon 2025

EL PASO, Texas - Los paisajes naturales de El Paso serán escenario de aventura y bienestar con el inicio del Hike-A-Thon 2025, una serie de caminatas organizadas por Live Active.

Este sábado 21 de junio con el Maze Trail en Jon Cunningham Blvd. a partir de las 7:30 de la mañana. Se ofrece una distancia de tres millas con una ruta de senderismo moderada.

El Paso que se desarrollará desde el 19 de abril hasta septiembre en algunos de los senderos más emblemáticos de la región.

El programa, pensado para todos los niveles de condición física, busca fomentar un estilo de vida activo mientras conecta a los participantes con la naturaleza local. Desde rutas fáciles para principiantes hasta caminatas moderadamente exigentes, cada jornada ofrecerá vistas impresionantes y una oportunidad para mejorar la salud física y mental.

“La serie Hike-A-Thon es un gran ejemplo de cómo podemos inspirar a nuestra comunidad a adoptar un estilo de vida más activo y saludable mientras disfruta de la belleza de nuestros senderos locales”, expresó Pablo Caballero, director del Departamento de Parques y Recreación de El Paso. “Es más que solo actividad física; se trata de conectar con la naturaleza, construir comunidad y hacer del bienestar una parte de la vida cotidiana”.

Los estudios respaldan los beneficios del senderismo, que no solo ayuda a fortalecer los músculos y cuidar el corazón, sino que también es efectivo para reducir el estrés, combatir la ansiedad y mejorar el estado de ánimo. Por eso, el Hike-A-Thon 2025 es también una iniciativa en favor de la salud mental.

Cómo participar

Los interesados pueden registrarse en línea a través del siguiente enlace: Formulario de inscripción. Al inscribirse, los participantes recibirán un Pasaporte de Senderismo, con el cual podrán llevar el registro de sus caminatas. Quienes completen al menos cuatro caminatas serán premiados.

Calendario de caminatas (todas a las 7:30 a. m.:

21 de junio: Sendero Maze – Jon Cunningham Blvd.

12 de julio: Old Tin Mines – Jon Cunningham Blvd.

16 de agosto: Palisades Canyon Loop – 1787 E Robinson Ave.

20 de septiembre: Reserva Natural Knapp Land – 8540 Mountain View Dr.

Recomendaciones

Los organizadores recomiendan a los participantes usar calzado adecuado para senderismo, ropa apropiada al clima, protección solar y llevar suficiente agua para mantenerse hidratados durante el recorrido.

Colaboración comunitaria

El Hike-A-Thon 2025 es posible gracias a la colaboración entre Live Active El Paso, Texas Parks and Wildlife, el programa Be Well El Paso del Departamento de Salud Pública, Liv3 Athletics y Frontera Land Alliance.