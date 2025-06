El Paso elimina el servicio de transporte público en Socorro a partir del 1 de julio

EL PASO, Texas - A partir del 1 de julio de 2025, los autobuses del sistema de transporte regional dejarán de operar dentro de la ciudad de Socorro, tras la aprobación por parte de los comisionados del condado de El Paso de una recomendación presentada por la Autoridad de Transporte de El Paso (ETA).

Esta decisión llega como consecuencia directa de la negativa de la ciudad de Socorro a integrarse formalmente en la ETA, el organismo que administra el transporte público fuera de la ciudad de El Paso. Desde 2023, el Ayuntamiento de Socorro ha rechazado unirse a esta entidad, lo que implica que no contribuirá con fondos ni participará en la toma de decisiones sobre rutas y operaciones.

Coordinación para una salida programada

La ETA y el condado han informado que están trabajando juntamente con la División de Transporte Público del Departamento de Transporte de Texas para implementar la salida de forma ordenada durante las próximas semanas. Además, el personal de ETA ha estado notificando directamente a los usuarios del servicio, incluyendo una reunión pública informativa realizada el 4 de junio de 2025.

¿Por qué se elimina el servicio?

Según las normas establecidas por la ETA, solo las comunidades que participan oficialmente —aportando recursos y tomando parte en las decisiones pueden beneficiarse del servicio.

El proceso para retirar el servicio fue diseñado por el Instituto de Transporte de Texas A&M (TTI), a petición de la Junta Directiva de ETA. En septiembre de 2024, la Junta votó a favor de eliminar gradualmente el transporte en Socorro, basándose en ese análisis técnico.

El impacto para la comunidad

Con esta medida, los residentes de Socorro que dependen del transporte público para acudir a sus trabajos, escuelas, citas médicas o hacer compras, deberán buscar opciones de transporte alternativas. La ETA ha instado a los afectados a comunicarse con el Ayuntamiento de Socorro para obtener más información sobre posibles soluciones locales.

“Lamentamos la pérdida de servicio, pero seguimos comprometidos con las comunidades que sí participan en el sistema,” dijo Iliana Holguin, comisionada del condado. “Nuestra meta es seguir expandiendo el acceso a transporte público confiable y asequible para toda la región.”

Continúa el servicio en otros municipios

El servicio de transporte público continuará sin interrupciones en las comunidades que forman parte de ETA, entre ellas: Village of Vinton, Town of Anthony, Town of Horizon City, City of San Elizario, and Town of Clint.