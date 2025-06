El Paso celebra a papá con pesca, autos clásicos y música en vivo este 14 de junio

EL PASO, Texas - El Parque Ascarate se convertirá este sábado en el centro de la celebración del Día del Padre con una jornada llena de actividades familiares.

Desde pesca infantil y exhibiciones de autos, hasta un baile con leyendas de la música latina, El Paso ofrece múltiples eventos gratuitos para disfrutar con papá durante todo el día.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Derby inaugural de pesca infantil

La diversión comenzará temprano con el Derby de Pesca Infantil, que se celebrará de 8 A. M. a 12 P. M. en el Parque Ascarate, presentado por 4 To 4 Ever, Inc. y patrocinado por la Comisión de Deportes del Condado de El Paso, Parques y Recreación y Criando Cañas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Los primeros 100 niños que se registren en línea y se presenten en el evento recibirán una caña y carrete gratis para conservar. Además, se entregarán tarjetas de regalo de $50 cada hora al participante que capture el pez más largo.

El evento también contará con una ruleta de premios, puestos educativos, juegos al aire libre y actividades para toda la familia. Todos los niños que participen recibirán un premio de cortesía de Raising Cane’s, canjeable en la sucursal de 8867 Gateway Blvd W.

Más de 200 niños ya se han registrado, por lo que se recomienda llegar temprano.

Registro disponible en: https://epsportscommission.com

¡Dads N’ Rides está de vuelta!

A partir de las 2 P. M., el área del festival del Parque Ascarate será sede de Dads N’ Rides, un evento gratuito que reúne autos clásicos, motocicletas personalizadas, camiones de comida local y música en vivo.

Una tarde para disfrutar bajo el sol, ideal para los amantes de los coches y para quienes simplemente quieran compartir un buen rato en familia. La entrada es libre, y se anima a los asistentes a traer su mejor sentido del humor… ¡y sus chistes de papá!

Baile del Día del Padre con leyendas musicales

La celebración culmina a lo grande con el Baile del Día del Padre de Leyendas, que se llevará a cabo en el Coliseo del Condado de El Paso a partir de las 8 P. M.

El evento contará con la presentación de Sunny Ozuna, René René y Johnny de HLA 45, íconos de la música tejana y latina. Los boletos están disponibles en la taquilla del Coliseo o en línea en epcountycoliseum.com. Las compras de mesas solo se realizan de forma presencial.

¡Trae tu caña de pescar por la mañana, tu cámara para los autos por la tarde y tus mejores pasos de baile por la noche!