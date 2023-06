El Museo de Historia de El Paso celebra el Mes del Orgullo con varios eventos

EL PASO, Texas— El Museo de Historia de la Ciudad de El Paso (EPMH) invita a la comunidad a celebrar el Mes del Orgullo organizando dos eventos: el Día de la Familia y una Exhibición Emergente, el sábado 3 de junio.

Día de la Familia:Orgullo

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

El Día de la Familia gratuito contará con manualidades, una hora de Historia de Drag Queen y un evento informativo para socios comunitarios.

De 1:00 p.m. a 4:00 p.m., los visitantes pueden crear sus propios tocados inspirados en drag queens y reyes, visitar Drag Queen Story Hour con Dede Camacho y hablar con socios comunitarios amigables con LGBTQIA + que compartirán información y recursos disponibles en nuestra comunidad.

Los socios comunitarios que asistirán incluirán el Borderland Rainbow Center, M Factor, el Departamento de Estudios de Género de UTEP, el Programa BLOOM, Pride Lab, PFLAG y el Centro San Vicente.

Exhibición emergente: "Drag in Focus: A Close-Up of El Paso's Drag Scene"

La exposición emergente celebra la escena drag contemporánea de El Paso a través de la fotografía y el vestuario destacando a los artistas locales como modelos a seguir y miembros vitales de la comunidad LGBTQIA +.

Al mostrar el trabajo de estos artistas, esta exposición tiene como objetivo afirmar que el drag es un arte significativo y altamente calificado que honra la diversidad y la expresión de la experiencia humana.

La exhibición se inspira en nuestra frontera como hogar de una vibrante comunidad drag. Durante décadas, los clubes nocturnos LGBTQIA + sirvieron como algunos de los únicos lugares para exhibir y elevar esta forma de arte.

En las últimas dos décadas, lo que inicialmente comenzó como arte de performance underground en espacios queer se ha convertido en un fenómeno en todo el mundo debido al activismo comunitario en curso y proyectos de alto perfil como "RuPaul's Drag Race", "We're Here", "Boulet Brother's Dracula", "Call Me Mother", "Queen of the Universe" y más.

Estos proyectos han ayudado a mostrar el arrastre en un escenario internacional como una afirmación sin remordimientos de la libertad de identidad, la inclusión y la desestigmatización. A nivel local, Drag Queen Story Hour de El Paso ha llevado el drag a la corriente principal para todas las edades en bibliotecas, escuelas y librerías, proporcionando a la comunidad ejemplos de orgullosos modelos queer.

La exhibición emergente estará en exhibición hasta el 8 de julio.

Para obtener más información sobre los programas y la exposición en el EPMH, visite www.EPMuseumOfHistory.org.