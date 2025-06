El condado pide reportar animales callejeros, abandonados o agresivos

EL PASO, Texas — El Departamento de Bienestar Animal del Condado de El Paso lanza un llamado urgente a la comunidad para actuar en favor de los animales que se encuentran en peligro o necesitan asistencia.

La campaña “¡Protejamos a nuestras mascotas!”, busca concienciar sobre la importancia de reportar situaciones que pongan en riesgo la vida o el bienestar de animales en nuestra ciudad.

Noticias Texas 24/7 en Telemundo 48. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Se pide a los residentes a reportar de inmediato cualquier caso relacionado con:

Animales callejeros

Conducta agresiva

Signos de enfermedad

Lesiones

Casos de abandono

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Los reportes deben hacerse llamando al número de no emergencia del Despacho de la Oficina del Sheriff al (915) 546-2280. Es importante no utilizar las redes sociales para hacer reportes, ya que estas plataformas no son monitoreadas para responder a incidentes urgentes.

El bienestar de los animales es una responsabilidad compartida. Si ve algo, diga algo. Cada reporte puede marcar la diferencia en la vida de un ser vivo que no puede hablar por sí mismo.

Para más información, siga al Departamento de Bienestar Animal del Condado de El Paso en redes sociales bajo el nombre @FANIMALSEPCOUNTY.