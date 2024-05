Disputan fondos ante terminación de contrato de la Ciudad con la Sociedad Zoológica de El Paso

EL PASO, Texas—La Ciudad de El Paso emitió una declaración respecto a las discusiones en curso para cerrar el acuerdo de licencia de 2012 entre la Ciudad y la Sociedad Zoológica y en las que se disputan cientos de fondos generados de una membresía del zoológico.

Según la Ciudad, el 26 de febrero de 2024, el Concejo Municipal votó unánimemente para agradecer a la Sociedad por su trabajo y ordenó al Administrador de la Ciudad que cerrara el acuerdo.

El acuerdo finalizó el 17 de marzo de 2024.

Según la Ciudad, desde mediados de marzo, había rechazado repetidamente las preguntas de los medios de comunicación sobre este tema debido a la solicitud de la Sociedad a través de su abogado de que la Ciudad deje de hacer declaraciones a la prensa.

La Ciudad dijo que creyó que esta disputa podría resolverse amistosamente entre el personal de la Ciudad y los miembros de la junta directiva de la Sociedad.

"Sin embargo, a la luz del reciente comunicado de prensa de la Sociedad, la Ciudad se ve obligada una vez más a proporcionar respuestas a numerosas preguntas formuladas por los medios de comunicación", dijeron en la declaración.

"Garantizar que el Zoológico de El Paso continúe prosperando es una prioridad para nuestra comunidad. Los fondos recaudados deben beneficiar directamente al zoológico y cumplir con su propósito previsto. La transparencia y la rendición de cuentas son vitales, e instamos a la Sociedad Zoológica a que trabaje con nosotros para resolver estos asuntos de manera responsable. Seguimos comprometidos a encontrar una solución que apoye la misión del zoológico y sirva a los mejores intereses de nuestros ciudadanos. Nuestra prioridad número uno es el éxito del zoológico a medida que cerramos el acuerdo anterior y exploramos varias vías para continuar apoyando al zoológico en beneficio de toda nuestra comunidad", dijo el alcalde Oscar Leeser.

La ciudad respondió las dudas formuladas por los medios con la siguiente declaración:

¿CUÁLES FUERON LOS TÉRMINOS DEL ACUERDO?

La Sociedad es una organización sin fines de lucro con el propósito de administrar su propio zoológico o apoyar a un zoológico en el área de El Paso. Cuenta con un director ejecutivo y entre seis y 12 funcionarios. Según el contrato, a la Sociedad se le permitió realizar actividades de recaudación de fondos, eventos, vender membresías, ayudar con el programa de voluntarios del zoológico y apoyar algunos programas educativos.

En virtud del acuerdo de licencia con la Ciudad (proporcionado en los anexos), se le permitió a la Sociedad vender membresías en lugar de la entrada al zoológico.

Las personas que compran una membresía con la sociedad no pagan una tarifa de entrada, sino que se les permite la admisión al zoológico durante un año a partir de la fecha de su membresía.

Según el acuerdo, solo el 25 por ciento de las ventas de membresías se destinaron a operaciones y promociones del zoológico. La Sociedad apartó esta cantidad en una cuenta de "Apoyo al Zoológico".

Históricamente, la Ciudad no tenía acceso a estos fondos. La Ciudad fue reembolsada de la cuenta del 25 por ciento al proporcionar recibos a la Sociedad de Gastos del Zoológico.

La Sociedad retuvo el 75 por ciento de las ventas de membresías, así como las ganancias de los eventos de recaudación de fondos, que debían usarse para mejorar y proyectos del zoológico; sin embargo, una cantidad "razonable" para las operaciones de la Sociedad. La Ciudad no ha recibido una contabilidad clara de estos dólares, que es una de las razones por las que la Ciudad está pidiendo una contabilidad completa.

Durante 2022 y 2023, se ordenó al personal que reevaluara los términos del acuerdo con la Sociedad. Quedó claro que el acuerdo del 25%/75% con la sociedad privaba al zoológico de los fondos que necesitaba para el funcionamiento continuo del zoológico.

¿QUÉ LE PIDE LA CIUDAD A LA SOCIEDAD?

A pesar de que el contrato expira, la Sociedad todavía tiene fondos sustanciales recaudados durante la vigencia del acuerdo. La Sociedad tiene la obligación de rendir cuentas y transferir esos fondos a la Ciudad para su propósito previsto y contratado.

El 16 de febrero de 2024, el Contralor de la Ciudad solicitó información financiera detallada a la Sociedad.

A pesar de no proporcionar la información financiera detallada, el 22 de febrero de 2024, la directora ejecutiva de la Sociedad, Renee Neuert, proporcionó su balance del primer trimestre del año fiscal 24. Sin embargo, el balance estaba fechado el 30 de noviembre de 2024, pero indicaba que era de noviembre de 2023. El documento muestra $1,482,399 en efectivo e inversiones, incluyendo efectivo chica.

El 8 de marzo de 2024, Pam Agullo envió un correo electrónico a la subadministradora de la ciudad, Dionne Mack, y dijo: "Se puede esperar la remesa del 25% de la membresía el 17 de marzo o antes". A partir de este comunicado, el saldo del 25 por ciento todavía está en manos de la Sociedad.

El 19 de abril de 2024, el administrador interino de la ciudad, Cary Westin, se reunió con la presidenta de la junta directiva de la Sociedad, Pam Agullo. Durante esa reunión, Westin le explicó claramente a Agullo la necesidad de cerrar el contrato anterior, y nuevamente solicitó una contabilidad de terceros de los fondos en poder de la Sociedad y una contabilidad de los fondos del Zoológico.

El 29 de abril de 2024, la Sociedad, a través de su abogado, ofreció $146,693.57 de varias cuentas como "donación". La posición de la Ciudad es que sería inapropiado permitir que la Sociedad reclasifique unilateralmente todos los fondos recaudados durante la vigencia del acuerdo como una "donación". Además, esto parece ser solo una parte de los fondos que deberían remitirse a la Ciudad, de los cuales algunos no son donaciones. Esta es otra razón por la que la Ciudad está pidiendo una contabilidad completa.

La necesidad de una contabilidad no se basa en la presunción de irregularidades, sino en permitir que la Ciudad dirija adecuadamente el gasto de los fondos.

Además, la Ciudad ha ofrecido en numerosas ocasiones acordar contratar a un Contador Público Certificado externo mutuamente aceptado para llevar a cabo dicha revisión. La Sociedad ha rechazado reiteradamente esta solicitud basándose en el hecho de que el acuerdo entre las partes ya ha expirado.

La Ciudad tiene la obligación de asegurar que todos los fondos públicos se utilicen para el propósito previsto y, como tal, requiere que la Sociedad participe en una contabilidad completa de sus fondos.

Desde el lanzamiento del nuevo programa de membresía administrado por la Ciudad en abril, la Ciudad anticipa un aumento anual en los ingresos de $400,000, de los cuales el 100 por ciento apoyará al Zoológico y sus esfuerzos de conservación.

LO QUE AFIRMA LA SOCIEDAD

Titularidad de los fondos:

La Sociedad dice que los fondos se generaron a través de membresías públicas y donaciones destinadas a fines específicos relacionados con el zoológico, y son responsables de garantizar que los fondos se utilicen de acuerdo con los deseos de los donantes.

La Ciudad está de acuerdo en que los fondos deben usarse de acuerdo con los deseos de los donantes; Sin embargo, la información y los montos de las donaciones más recientes están muy por debajo de los montos reflejados en su balance. Esta es otra razón más para la necesidad de una contabilidad completa.

Demanda de transferencia de fondos:

La Sociedad se opone al acceso irrestricto de la Ciudad a las cuentas de la Sociedad porque el contrato ha expirado. La Sociedad también afirma que la Ciudad no ha articulado planes para la utilización de fondos y no se adherirá a la intención de los donantes.

La Ciudad nunca ha solicitado acceso sin restricciones, la Ciudad requiere conocimiento de cada fondo y propósito para llevar a cabo su propósito previsto. Una vez más, esta es otra razón para la contabilidad completa.

Con respecto a la afirmación de que la Ciudad no ha articulado cómo planea usar los fondos, en la carta del 9 de mayo de 2024 de la Ciudad a la Sociedad, la Ciudad informó que algunos de los fondos se usarían para abordar el mantenimiento diferido según lo identificado por la Auditoría 2024 de la Asociación de Zoológicos y Acuarios y los fondos donados se utilizarían de acuerdo con el propósito descrito en la carta.

Obligaciones legales:

La Sociedad informó que no se someterá a un análisis más allá de lo acordado previamente, a menos que se haga un nuevo arreglo o contrato que describa y justifique la necesidad de tal escrutinio.

La Ciudad no contemplará la posibilidad de celebrar un nuevo acuerdo porque la Sociedad se niega a ser transparente con los fondos que posee y que se recaudaron en virtud del acuerdo anterior.

La oficina de Auditoría Interna de la Ciudad llevó a cabo una auditoría de alcance limitado, que generalmente se centró en los principales requisitos del Acuerdo de Licencia; Sin embargo, la auditoría no incluyó un análisis financiero de la utilización de los fondos.

Convocatoria de mediación:

La Sociedad desea resolver la disputa por medio de la mediación, sin recurrir a litigios, y subraya su compromiso con el bienestar del Zoológico.

Tradicionalmente, las partes recurren a la mediación después de un período de determinación de los hechos y de intercambio de información, que es otra razón por la que se necesita una contabilidad completa. La Sociedad sigue teniendo el 25% de las membresías del zoológico, dinero que pertenece al zoológico.

Además, en ningún momento la Ciudad ha estado dispuesta a reunirse y discutir cómo avanzar. La Ciudad ha solicitado repetidamente en marzo y abril reunirse con toda la junta directiva de la Sociedad, pero solo se le ha permitido reunirse con la presidenta de la junta, Pam Agullo.

Por último, de acuerdo con las observaciones realizadas en una reciente inspección de reacreditación del Zoológico de El Paso por parte de la Asociación de Zoológicos y Acuarios, "el acuerdo formal entre la Sociedad, el zoológico y la ciudad no se está cumpliendo en la práctica y no delinea claramente los roles y responsabilidades actuales de la organización de apoyo". "No existe un plan formal de recaudación de fondos, ni ha habido discusiones sobre las prioridades o planes de recaudación de fondos de la Sociedad, por lo que es imposible determinar si las actividades patrocinadas o los fondos recaudados por la Sociedad cumplen con los objetivos del zoológico. Si bien la Sociedad recauda algunos fondos para el zoológico, parecen muy limitados. La organización de apoyo no parece compartir las metas y objetivos de la institución".

PASOS SIGUIENTES

El Alcalde y el Concejo Municipal recibirán asesoramiento legal en la Sesión Ejecutiva el lunes 20 de mayo de 2024, momento en el que pueden actuar y dirigir al personal sobre los próximos pasos.