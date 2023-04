Decomisan 600 libras de huevos de pascua y emiten más de 800 multas por productos prohibidos en El Paso

EL PASO, Texas – Los especialistas en agricultura de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU registraron 878 infracciones mientras realizaban una operación dirigida a artículos agrícolas prohibidos durante la semana previa a la Pascua.

Durante la semana, los especialistas en agricultura de CBP incautaron poco menos de 600 libras de “huevos de pascua”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Los huevos rellenos de confeti están restringidos a cantidades de 12 por pasajero. Las cáscaras de huevo vacías pueden estar decoradas, grabadas o pintadas, pero deben estar limpias, secas y libres de cualquier residuo de huevo.

Los exámenes de importación floral también descubrieron múltiples elementos de preocupación. Los especialistas en agricultura de CBP examinaron 962 tallos de flores cortadas. Más de 200 de ellas eran variedades prohibidas.

Durante el transcurso de la operación se registraron un total de 30 intercepciones de plagas. Fueron entregados al USDA para su identificación.

A cuatro viajeros se les impusieron sanciones civiles por no declarar por un total de $1,075.

“La operación se centró en los pasajeros y peatones que llegaban a los puertos de El Paso con énfasis en los huevos de confeti, flores cortadas, ramos/arreglos florales y plantas”, dijo Ray Provencio, director del puerto de CBP El Paso.

“Los viajeros fueron remitidos a inspecciones secundarias basadas en la orientación agrícola por parte de los oficiales de CBP que trabajan en las cabinas de inspección primaria”.

CBP alienta a los viajeros a declarar todos los artículos agrícolas a un oficial de CBP a su llegada y antes de realizar su viaje para consultar la guía Know Before You Go .

Lo mejor es declarar todos los artículos adquiridos en el extranjero para evitar sanciones. Si se declara un artículo pero se determina que está prohibido, puede abandonarse sin consecuencias.