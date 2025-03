“Coyotes” usan TikTok para el contrabando humano en la frontera

CIUDAD DE MÉXICO — Los videos recorren TikTok en destellos de 30 segundos.

Los migrantes avanzan camuflados a través de un terreno desértico seco. Los vehículos todoterreno rugen hacia la barrera fronteriza entre Estados Unidos y México. Familias con niños pequeños pasan por los huecos en el muro. Helicópteros, aviones, yates, túneles y motos de agua están listos para posibles clientes.

Con emojis, los videos publicados por los contrabandistas ofrecen una promesa simple: Si no tienes visa en Estados Unidos, confía en nosotros. Te llevaremos de manera segura.

En un momento en que las vías legales hacia Estados Unidos se han reducido y los grupos criminales están ganando dinero con el contrabando de migrantes, aplicaciones de redes sociales como TikTok se han convertido en una herramienta esencial tanto para los contrabandistas como para los migrantes.

Los videos — llevados a extremos caricaturescos — ofrecen una inusual mirada a una industria que ha sido esquiva durante mucho tiempo y a los mensajes utilizados por las redes de tráfico para alimentar la migración hacia el norte.

“Con la ayuda de Dios, seguimos trabajando para cumplir los sueños de los extranjeros. Viajes seguros sin robar a nuestra gente”, escribió un contrabandista emprendedor.

A medida que el presidente Donald Trump comienza a intensificar la represión en la frontera y los niveles de migración hacia Estados Unidos disminuyen, los contrabandistas dicen que las nuevas tecnologías permiten a las redes ser más ágiles frente a los desafíos y expandir su alcance a nuevos clientes — un gran cambio respecto a los viejos tiempos, cuando cada pueblo tenía su contrabandista de confianza.

“En ese trabajo hay que cambiar de táctica”, dijo una mujer llamada Soary, parte de una red de contrabando que lleva migrantes de Ciudad Juárez a El Paso, Texas, quien habló con The Associated Press bajo la condición de que no se compartiera su apellido por temor a que las autoridades la localizaran. “TikTok sale a todo alrededor del mundo”.

Soary, de 24 años, comenzó a trabajar en el contrabando cuando tenía 19 y vivía en El Paso, donde un amigo se acercó a ella para ofrecerle un trabajo. Usaba su camioneta para recoger migrantes que habían cruzado recientemente la frontera.

A pesar de los riesgos involucrados en trabajar con organizaciones de tráfico, la madre soltera dijo que ganaba más que en su empleo anterior poniendo extensiones de cabello.

Conforme hacía contactos en ambos lados de la frontera, comenzó a conectar a personas de toda América con una red de contrabandistas para hacer que cruzaran fronteras y eventualmente llegaran a Estados Unidos.

Como muchos contrabandistas, grababa videos de migrantes hablando a la cámara después de cruzar la frontera para enviarlos por WhatsApp como evidencia a sus seres queridos de que sus clientes habían llegado a su destino de manera segura. Ahora publica esos clips en TikTok.

TikTok dice que la plataforma prohíbe estrictamente el contrabando de personas y reporta dicho contenido a las autoridades.

LAS REDES SOCIALES Y LA MIGRACIÓN

El uso de redes sociales para facilitar la migración despegó alrededor de 2017 y 2018, cuando activistas formaron enormes grupos de WhatsApp para coordinar las primeras grandes caravanas de migrantes que viajaban desde Centroamérica a Estados Unidos, según Guadalupe Correa-Cabrera, profesora de la Universidad George Mason especializada en la industria del contrabando de migrantes.

Más tarde, los contrabandistas comenzaron a infiltrarse en esos chats y utilizar la aplicación de redes sociales de moda, expandiéndose a Facebook e Instagram.

Los migrantes también comenzaron a documentar sus a menudo peligrosos viajes hacia el norte, publicando videos de travesías a través de las selvas del Tapón del Darién que divide a Colombia y Panamá, y después de ser liberados por carteles extorsionadores.

Un estudio de 2023 de Naciones Unidas informó que el 64% de los migrantes que entrevistaron tenían acceso a un teléfono inteligente y a internet durante su migración a Estados Unidos.

En torno a la fecha de publicación del estudio, a medida que el uso de la aplicación comenzó a dispararse, Correa-Cabrera dijo que comenzó a ver cómo los anuncios de contrabando se disparaban en TikTok.

“Es una estrategia de marketing”, dijo Correa-Cabrera. “Todos estaban en TikTok, particularmente después de la pandemia, y luego comenzó a multiplicarse”.

El año pasado, Soary, la contrabandista, dijo que comenzó a publicar videos de migrantes y familias en Estados Unidos con sus rostros cubiertos y fotos de la frontera entre Estados Unidos y México con mensajes como: “Cruze directo por Cd. Juárez, no importa donde estás. Brincos, caminatas y por tunel. Adultos, niños y mayores”.

Cientos de videos examinados por la AP presentan gruesos fardos de dinero en efectivo, personas cruzando la valla fronteriza de noche, helicópteros y aviones supuestamente utilizados por coyotes, contrabandistas abriendo cactus en el desierto para que los migrantes beban de ellos e incluso cultivos de lechuga con texto que dice “El campo en Estados Unidos está listo”.

Los videos a menudo están acompañados de música del norte de México con letras que romantizan la figura del traficante. Los videos son publicados por cuentas con nombres como “Cruces seguros”, “destinos USA”, “cumpliendo sueños” o “polleros”, como a menudo se llama a los contrabandistas.

Los mensajes cambian según el entorno político y las políticas de inmigración en Estados Unidos. Durante el gobierno de Biden, las publicaciones anunciaban el acceso de los migrantes a solicitudes de asilo a través de la aplicación CBP One del gobierno, que Trump canceló.

En medio de la represión de Trump, las publicaciones han cambiado para disipar los temores de que los migrantes serán capturados, prometiendo que las autoridades estadounidenses han sido sobornadas. Los contrabandistas se burlan abiertamente de las autoridades estadounidenses: uno se muestra fumando lo que parece ser marihuana justo frente a la valla fronteriza; otro incluso lanza una burla a Trump, refiriéndose al presidente como un “gringo nervioso”.

Los comentarios están salpicados de emojis de banderas y pollitos, un símbolo que significa migrante entre los contrabandistas, y otros usuarios preguntando por precios y más información.

Cristina, quien migró porque tenía dificultades para llegar a fin de mes en el estado mexicano de Zacatecas, estaba entre aquellos que acudieron a esas cuentas en diciembre, después de que la persona que había contratado para llevarla a Estados Unidos les abandonara a ella y a su pareja en Ciudad Juárez.

“Desesperada, no sé, en un momento me puse a buscar así en TikTok video", dijo. "Se tardó como una media hora” encontrar un contrabandista.

Después del contacto inicial, los contrabandistas y los migrantes a menudo negocian en aplicaciones cifradas como WhatsApp y Telegram, realizando un cuidadoso baile para ganar la confianza del otro. Cristina, que ahora vive en Phoenix, dijo que decidió confiar en Soary porque era mujer y publicaba videos de familias, algo que la contrabandista admitió que era una táctica para ganar la confianza de los migrantes.

Los contrabandistas, migrantes y autoridades advierten que tales videos han sido utilizados para estafar a migrantes o atraerlos a trampas en un momento en que los carteles están utilizando cada vez más el secuestro y la extorsión como medio para obtener más dinero.

Un contrabandista, que pidió ser identificado solo por su nombre de TikTok “La Corporación” debido al temor de que las autoridades lo localizaran, dijo que otras cuentas robaban los videos de la red de contrabando de migrantes de clientes diciendo a la cámara que habían llegado a salvo a Estados Unidos.

"Nosotros no podemos meter mucho las cosas legales. O sea, no podemos denunciarlos”, dijo con una risa.

En otros casos, los migrantes dicen que fueron obligados por los traficantes a tomar los videos incluso si no han llegado a salvo a sus destinos.

Los anuncios ilícitos han alimentado la preocupación entre autoridades internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, que advirtió en un informe sobre el uso de la tecnología que “las redes se están volviendo cada vez más sofisticadas y evasivas, desafiando así a las autoridades gubernamentales a abordar nuevas formas no tradicionales de este crimen”.

En febrero, un fiscal mexicano también confirmó a la AP que estaban investigando una red de cuentas que anunciaban cruces a través de un túnel que corría bajo la valla fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso. Pero los investigadores no proporcionaron más detalles.

Mientras tanto, cientos de cuentas publican videos de camiones cruzando la frontera, de montones de dinero en efectivo y migrantes, rostros cubiertos con emojis, prometiendo que lograron cruzar la frontera de manera segura.

“Seguimos entrando sin miedo”, escribió uno.