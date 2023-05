Confirman casos de varicela en campamentos de migrantes en el centro El Paso

EL PASO, Texas- El Departamento de Salud Pública de El Paso (DPH, por sus siglas en inglés) confirmó que varios casos de varicela se han reportado en los campamentos de migrantes que se encuntran en el centro de la ciudad.

"Hasta el momento los reportes que hemos recibido son de pacientes con varicela. Eso es algo que no lo contrajeron en los albergues sino que ya han llegado a los albergues con estas enfermedades", dijo el doctor Héctor Ocaranza, director del DPH.

Aclaró que el trayecto que recorren las personas migrantes los expone a diversas enfermedades por lo que es probable que lleguen a la frontera con piaduras de insectos o enfermedades infectocontagiosas.

Informó que el Departamento de Manejo de Emergencia visita los campamentos para asegurarse de mantener a la comunidad en buen estado de salud y prevenir enfermedades.

"Lo importante es que la comunidad no haga caso a la desinformación y que no haya pánico. Queremos descartar y darle tranquilidad a la comunidad de que estas enfermedades no van a causar enfermedades en miembros de nuestra comunidad", dijo.

"Nuestro compromiso sigue siendo con los albergues y con la comunidad y de tratar de la manera más humanitaria a estas personas que llegan de tránsito por nuestra ciudad", agregó.

Ocaranza pidió a la comunidad estar pendiente con la información oficial y pidió no caer en los rumores.