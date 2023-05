Celebran reapertura del Centro Recreativo Pavo Real con temática de Star Wars

EL PASO, Texas- La Ciudad de El Paso invita al público a celebrar la reapertura del Pavo Real Recreation Center con una ceremonia de corte de cinta y festividades con el tema "May the Fourth Be With You".

El evento se llevará a cabo en 9301 Alameda Ave., en el Pavo Real Recreation Center de 5:30 p.m. el jueves, 4 de mayo.

El popular centro de recreación en Mission Valley de El Paso, que abrió por primera vez en 1977, se sometió a $ 1.9 millones en mejoras para el público.

La inversión de la Ciudad de El Paso en la instalación es esencial para las operaciones de construcción.

"También extiende la vida del centro de recreación para mantenerlo acogedor y accesible para la comunidad y los usuarios", asegura la Ciudad.

El proyecto consistió en importantes mejoras en los techos, mecánicas y eléctricas, el reemplazo de equipos y tuberías de HVAC, iluminación actualizada, nuevos materiales para pisos y nuevas fuentes de agua potable.

Como parte del proyecto, el Programa de Arte Público del Departamento de Museos y Asuntos Culturales encargó a un artista local que creara una pieza de arte público con un piso de mosaico en la entrada del centro. Las mejoras son parte del programa de Bonos de Calidad de Vida 2012 aprobado por los votantes.