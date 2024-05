Canutillo ISD ofrecerá comidas gratuitas durante en verano en El Paso

EL PASO, Texas- El Distrito Escolar Independiente de Canutillo ofrecerá servicio gratuito de desayuno y almuerzo este verano a todos los niños de 18 años y más jóvenes como parte de un programa federal diseñado para continuar con los servicios de nutrición durante el descanso.

Las comidas están disponibles para todos los niños menores de 18 años independientemente de su estado de inscripción con el Distrito.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Las comidas se servirán de forma gratuita y son las igual para todos los niños independientemente de su raza, color, origen nacional, sexo (incluido el género identidad y orientación sexual), edad o discapacidad, y no habrá discriminación en el transcurso del servicio de comida.

Las comidas se proporcionarán en los siguientes sitios, horarios y fechas:

● Canutillo High School, 6675 S. Desert Blvd. 7:45 to 9:30 AM para el desayuno 11 AM to 12:30 PM para la comida del 3 al 28 de junio.

● Northwest Early College High School, 6701 S. Desert Blvd. 7:30 to 9:30 AM para el desayuno y de 11 AM a 1 PM para la comida del 28 de mayo al 28 de junio.

● Canutillo Middle School, 7311 Bosque Rd. 7:30 to 8:30 AM para el desayuno y de 11:30 AM a 1 PM para la comida del 3 al 13 de junio.

● Alderete Middle School, 801 Talbot Rd. 7:30 to 8:30 AM para el desayuno y de 11:30 AM a 1 PM para la comida del 3 al 13 de junio.

● Canutillo Elementary School, 651 Canutillo Ave. 7:30 to 8:30 AM para el desayuno y de 11 AM a 12:30 PM para la comida del 3 al 14 de junio.

● Damian Elementary School, 6300 Strahan Rd. 7:30 to 8:30 AM para el desayuno y de 11 AM to 12:30 PM para la comida del 3 al 14 de junio.

● Childress Elementary School, 7700 Cap Carter Rd.7:30 to 8:30 AM para el desayuno y de 11 AM to 12:30 PM para la comida del 3 al 14 de junio.

● Garcia Elementary School, 6550 Westside Dr. 7:30 to 8:30 AM para el desayuno y de 11 AM to 12:30 PM para la comida del 3 al 14 de junio.

Para presentar una queja por discriminación, escriba o llame inmediatamente a: Oficina del Director del USDA

Adjudicación, 1400 Independence Ave SW, Washington, D.C. 20250-9410. (800) 795-3273 o

(202) 720-6382 TTY. El USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades