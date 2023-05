Bibliotecas de El Paso invitan a la comunidad a unirse al Club de Lectura de Verano

EL PASO, Texas- Las Bibliotecas Públicas de El Paso lanzarán el Club de Lectura de Verano "All Together Now" donde personas de todas las edades se inscribirán y se comprometerán a leer este verano.

El lanzamiento también incluirá una sesión especial de cuentos, la mascota de la biblioteca "Lea", un botín gratuito de la biblioteca, refrigerios y la Librería Móvil de las Bibliotecas Públicas.

Las Bibliotecas Públicas alientan a todos a unirse al club de lectura que comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 22 de julio.

Cada verano, las Bibliotecas Públicas lanzan el club de lectura de verano para ayudar a prevenir la pérdida de lectura y el aprendizaje que los estudiantes a menudo experimentan durante el verano.

"Los estudios muestran que programas como el Club de Lectura de Verano mantienen a los estudiantes comprometidos con el aprendizaje durante el verano y los ayudan a evitar el 'Tobogán de Verano', que se refiere a la regresión del aprendizaje durante el verano", dijo la Directora de Bibliotecas Públicas, Norma Martínez.

"Nuestras bibliotecas ofrecen programación gratuita, divertida e interactiva, así como historias y oportunidades de lectura que han demostrado ayudar a los niños a mantenerse comprometidos con el aprendizaje durante el verano".

Se anima a los participantes a leer 20 minutos por día con el objetivo de leer 800 minutos en total durante el verano. Las personas que completen el programa recibirán certificados de finalización y la oportunidad de ganar premios geniales.

La inscripción ya está abierta para el Club de Lectura de Verano. Al registrarse en línea a través del sitio web Beanstack, los participantes pueden realizar un seguimiento de su lectura. Además, la aplicación móvil Beanstack incluye un temporizador de lectura en vivo y desafíos de lectura amigables.

Como parte del club de lectura, los participantes pueden asistir a programas gratuitos como espectáculos de magia, películas, apariciones de invitados, espectáculos de payasos, eventos de Chico the Chihuahua, cuentos de Willy the Water Drop, artes y manualidades, y más.

Para inscribirse en el Club de Lectura de Verano "All Together Now" y para encontrar otros servicios proporcionados por las Bibliotecas Públicas de El Paso, visite www.ElPasoLibrary.org.