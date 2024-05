Aumentará patrullaje durante fin de semana del Día de los Caídos

EL PASO, Texas – El Departamento de Seguridad Pública de Texas alienta a los automovilistas de Texas a seguir los consejos de seguridad para conductores y prepararse para esfuerzos de patrullaje del Día de los Caídos, incluida la campaña anual Click It or Ticket y Operation Crash Awareness Campañas de Esfuerzo de Reducción de Riesgos (CARE).

Click It or Ticket es una campaña de aplicación de la ley que anima a las personas a usar el cinturón de seguridad. Operation CARE es una campaña especializada en la que los policías buscan conductores que excedan el exceso de velocidad, estén ebrios o violen otras leyes.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Los policías también vigilarán a los conductores que no cumplan con la ley estatal Move Over, Slow Down .

"El Día de los Caídos siempre significa carreteras muy transitadas en todo el estado, y alentamos a todos los conductores a que se tomen su tiempo para llegar a sus destinos de manera segura", dijo el director del DPS, Steven McCraw.

"Al seguir las leyes de tránsito, prestar atención a los demás conductores y abrocharse el cinturón de seguridad, todos podemos hacer nuestra parte para que las carreteras sean lo más seguras posible y disfrutar del largo feriado del Día de los Caídos",

Durante la campaña del Día de los Caídos de 2021, los policías emitieron más de 115,700 citaciones y advertencias. Esto incluye 6,513 citaciones por exceso de velocidad; 1.860 por no tener seguro; y más de 1,200 citaciones para personas sin cinturón de seguridad o sistemas de retención infantil. El DPS también arrestó a 445 personas por cargos de DWI, 333 fugitivos y 667 personas por otros cargos de delitos graves.

DPS anima a los conductores a seguir estos consejos de seguridad durante el fin de semana del Memorial Day y más allá: