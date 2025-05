Paseños entregaron 276 armas en programa de recaudación

EL PASO, Texas — El condado de El Paso recaudó un total de 276 armas como parte del programa de compra de armas el pasado fin de semana.

En total, el Condado de El Paso pagó poco más de 33 mil dólares en total por las armas de los residentes.

El condado de El Paso, en asociación con las oficinas del fiscal del condado de El Paso y del alguacil del condado de El Paso, ofrece al público dinero a cambio de sus armas de fuego no deseadas.

También se aceptaron armas de fuego y municiones que no funcionen. Sin embargo, no se reembolsaron las municiones y no se aceptaron armas fantasmas durante el pasado evento.