Alertan sobre folletos no relacionados con la compañía de agua

SAN ELIZARIO - Autoridades alertan a los residentes de San Elizario sobre la llegada de avisos con la leyenda "Agua Update" en sus hogares.

Explicaron que los folletos no son de la compañía de agua, aunque puedan parecer oficiales. En letra pequeña, en la esquina inferior izquierda del folleto, se nota: "No estamos relacionados con la compañía de agua".

El consejo es que si no desean recibir solicitudes en su residencia, una opción es publicar señalización visible de "No Solicitar" cerca de su puerta o puerta principal. Esto puede ayudar a disuadir las visitas no deseadas.

El mensaje a la comunidad es que si te sientes incómodo o tienes preocupaciones por las personas que se acercan a tu casa, no dudes en contactar con la Oficina del Mariscal de San Elizario.