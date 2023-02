Albergue de animales de El Paso pide proteger a sus mascotas de las bajas temperaturas

EL PASO, Texas- Servicios para Animales de El Pasop pidió a la comunidad mantenerse seguros y abrigados, incluyendo a sus mascotas.

"Si hace frío para usted, hace frío para sus mascotas, y llevarlas al interior al menos durante la noche, ya sea en un baño adicional o en la lavandería, será más seguro para ellas", informaron,

⁠Si bien las mascotas pueden estar afuera, se que recuerda que todos los perros de Texas están protegidos por la Ley de Perros Seguros al Aire Libre y no pueden ser atados con cadenas, y deben tener:⁠

⁠

-Acceso a un refugio adecuado: un refugio adecuado se define como estar bien construido con un techo, lados cerrados, una entrada y un piso sólido y nivelado elevado al menos 2 pulgadas del suelo. No debe haber grietas ni aberturas en la estructura que no sea la entrada y debe ser a prueba de viento y lluvia.⁠

⁠

-Acceso a agua potable: con temperaturas bajo cero, el agua puede congelarse durante la noche o convertirse en un "aguanieve" no potable. Controle el agua de sus mascotas durante la noche y reemplácela según sea necesario.⁠

⁠

-Requiere restricciones seguras: esta ley prohíbe el uso de cadenas o pesos pesados como restricciones para perros afuera. Se pueden usar otros medios de sujeción, como amarres de cables, siempre que estén correctamente sujetos a un collar o arnés diseñado para sujetar a un perro. Los perros también deben poder acceder a su refugio y agua cuando están sujetos.⁠

⁠

-Si ve un cuidado negligente o posibles violaciones de las ordenanzas de animales, llame al 3-1-1 y proporcione la mayor cantidad de información posible, incluida su información de contacto en caso de que un APO necesite hacer un seguimiento con usted para obtener detalles adicionales.