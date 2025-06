Activan centros de enfriamiento en la región: ante temperaturas extremas

EL PASO, Texas —La Ciudad de El Paso, junto con la Oficina de Gestión de Emergencias (OEM), está activando centros de enfriamiento en toda la ciudad.

Según un comunicado de prensa de la Ciudad, estos centros son espacios instalados con aire acondicionado para que las personas se refugien del calor.

Los centros son un esfuerzo conjunto entre la OEM, el Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de El Paso, las Bibliotecas Públicas de El Paso y el Grupo de Trabajo sobre Clima Extremo.

Para tal efecto, los centros recreativos estarán abiertos de 9:00 A. M. a 8:00 P. M. de lunes a jueves, de 9:00 A. M. a 2:00 P. M. los viernes y sábados, y estarán cerrados los domingos:

Centro Comunitario y Biblioteca Valle Bajo, 7380 Alameda Ave.

Parque Marty Robbins, 11600 Vista Del Sol Dr.

Centro Recreativo Galatzan, 650 Wallenberg Dr.

Parque Nations Tobin, 8831 Railroad Dr.

Las bibliotecas públicas también estarán disponibles para quienes deseen escapar del calor. Las siguientes bibliotecas estarán abiertas de 10:00 A.M. a 6:00 P.M. los lunes; de 10:00 A.M. a 7:00 P.M. Los martes, miércoles y jueves; de 1:00 P.M. a 6:00 P.M. los viernes; y de 10:00 A.M. a 6:00 P.M. los sábados.

Armijo Library, 620 E. 7th St.

Clardy Fox, 5515 Robert Alva Ave.

Dorris Van Doren, 551 Redd Rd.

Esperanza Moreno, 12480 Pebble Hills Blvd.

Irving Schwartz, 1865 Dean Martin Dr.

Jose Cisneros/Cielo Vista, 1300 Hawkins Dr.

Judge Marquez, 610 N. Yarbrough Dr.

Main Library, 501 N. Oregon St.

The Main Library will also be open on Sundays from 1 to 6 p.m.

Memorial Park, 3200 Copper Ave.

Richard Burges, 9600 Dyer St. C

Sergio Troncoso, 9321 Alameda Ave.

Westside, 125 Belvidere Dr.

Los siguientes centros de enfriamiento están disponibles todos los días de 9:00 a. m. a 6:00 p. m., de domingo a sábado, según el Condado:

Centro Comunitario Agua Dulce – 15371 Kentwood Ave., Horizon City

Centro Comunitario Fabens – 201 NW Camp St., Fabens

Centro Comunitario Canutillo – 7351 Bosque Rd., Canutillo

Dado que se esperan altas temperaturas en las próximas semanas, el Condado de El Paso abrirá sus centros comunitarios como centros de enfriamiento para los residentes a partir del domingo 15 de junio, con una fecha de cierre prevista para el 15 de agosto, según informó el Condado en un comunicado de prensa.

Según la ciudad, las autoridades de salud pública enfatizan que deben extremar precaución con los bebés, niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con afecciones médicas subyacentes son vulnerables a las enfermedades relacionadas con el calor, como el agotamiento por calor y la insolación.

Algunos signos y síntomas son:

Sudoración intensa, náuseas, calambres musculares

Mareos, desmayos o confusión

Piel pálida y húmeda o pulso rápido y débil

En casos graves: temperatura corporal alta, pérdida del conocimiento

El Condado informó que los centros de enfriamiento estarán cerrados el 19 de junio y el 4 de julio.