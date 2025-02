Trump veta a la agencia de noticias AP del Despacho Oval por no usar el nombre “Golfo de América”

WASHINGTON - La agencia The Associated Press (AP) fue vetada este martes de un acto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca, por no usar la denominación "Golfo de América" para el "Golfo de México".

"Hoy fuimos informados por la Casa Blanca de que, si AP no alinea sus estándares editoriales con la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para renombrar el Golfo de México como el Golfo de América, se le prohibiría el acceso a un evento en el Despacho Oval", informó en un comunicado la editora jefe de la agencia, Julie Pace.

"Esta tarde, un reportero de AP fue vetado y no pudo asistir a la firma de una orden ejecutiva", agregó.

Pace consideró "alarmante" la decisión tomada por la Casa Blanca contra AP "por su periodismo independiente".

"Restringir nuestro acceso al Despacho Oval en función del contenido de nuestra cobertura no solo dificulta gravemente el acceso del público a noticias independientes, sino que además viola claramente la Primera Enmienda", dijo.

AP, en su guía de estilo, decidió seguir llamando al Golfo de México "por su nombre original", aún mencionando el nuevo nombre elegido por Trump, dado que se trata de un cuerpo de agua que comparte frontera con México y Cuba.

"La orden de Trump solo tiene autoridad dentro de Estados Unidos. Ni México, ni otros países, ni organismos internacionales están obligados a reconocer el cambio de nombre", apuntó la agencia, después de que el mandatario anunciase su decisión.

"Como agencia de noticias global que distribuye información en todo el mundo, AP debe garantizar que los nombres de lugares y la geografía sean fácilmente reconocibles para todas las audiencias", añadió.