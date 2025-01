Inmigrantes con auto, casa o ahorros en el banco: ¿cómo protegerlos sin son deportados?

Un futuro más incierto que nunca aseguran sentir algunos inmigrantes indocumentados y no sólo sobre su permanencia en Estados Unidos, sino porque temen perder el fruto económico que han logrado construir durante años.

“Cuando llegamos a este país, veníamos por tres años para terminar nuestra casa en México, y esos tres años ya se convirtieron en más de 20 años”, señaló una madre de familia indocumentada, quien no quiso dar a conocer su nombre por temor.

Conforme ha pasado del tiempo y con esfuerzo, aseguró que su patrimonio y familia creció.

“Desde que llegamos aquí en el 2003 compramos nuestra casa, ya es propia, tengo dos hijos... mi muchacho a la Universidad y mi hija que está en último año de HS”, indicó.

Además de su casa que ya está pagada, la mujer dijo que su familia cuenta con cuatro autos y ahorros en el banco.

Según el Centro de Investigación Pew, el número promedio en años que los inmigrantes indocumentados han vivido en Estados Unidos es de 15.6. Sin embargo, tomando en cuenta que la última amnistía fue en 1986, esto también podría significar que hay personas que tienen aquí al menos 39 años sin poder arreglar su situación migratoria.

Algunos estados superan la cifra promedio como:

California con 20 años

Arizona con 19 años

Illinois con 18 años

Tiempo promedio de migrantes viviendo en Estados Unidos, según el Centro de Investigación Pew.

La importancia de tomar medidas preventivas

“Tu casa, tu departamento, tu cuenta del banco son suyas, no es que el gobierno va a llegar y se las va a quitar. Lo que tiene que hacer la gente es prevenir cómo van a tener acceso a esos bienes”, dijo el abogado de inmigración Enrique Espinoza.

Algunos bienes materiales tienen escenarios diferentes.

“Si tienes una casa y tienes una hipoteca, [tienes que] ver quién se va a hacer responsable de pagar la hipoteca si tú no estás aquí, porque si no pagas la casa finalmente la casa la va a tomar el banco y vas a perder ese bien”, indicó Espinoza.

¿Y qué pasaría si la casa ya está pagada?

“Con un poder legal, alguien pudiera manejar la venta de la casa o la renta de la casa, o la recolección de renta de la casa, pero para eso necesitas la autoridad de hacerlo”, señaló.

Sobre las cuentas de banco, al abogado dice se podría acceder al dinero mediante un cajero automático en otro país, pero otra opción sería agregar a alguien en la cuenta.

“Es bien importante saber a quién le vas a dar esa autoridad, ya sea firmando en tu cuenta de banco agregando como una segunda persona que puede tener el manejo de la cuenta o mediante poderes legales”, explicó.

Es decir, los poderes legales son la clave, que también se pueden usar para tomar decisiones en negocios o en vehículos.

Estos se pueden tramitar con abogados especializados.

¿Dónde tramitar un poder legal?

Abogados especializados en leyes civiles o familiares

Notarios públicos

Cortes

Opciones para tramitar un poder legal en Estados Unidos.

“Siempre hay que revisar cuáles son las leyes de cada estado, preferiblemente si se hace con un abogado para que quede registrado es mejor”, dijo.

Pero, así como muchos tienen bienes, también tienen deudas.

“Muchos quizás pensarán no los pago, ahí que se pierdan. Si no vas a regresar al país, y no estoy diciendo que esté bien, y si lo haces, quizás ya no vas a tener ninguna repercusión, pero la realidad es que muchas personas van a intentar regresar en un futuro legalmente y si no pagas tus deudas te generará un récord crediticio. Vas a tener un impacto en tu historial lo tienes que poner en una balanza”, explicó.

Otra recomendación es contactar a un experto en finanzas para tener un plan bien diseñado.