Hombre armado arrestado fuera de un mitin de Trump en California demanda al alguacil del condado

LAS VEGAS - Un hombre de Nevada que fue arrestado el fin de semana con armas en un puesto de control de seguridad afuera de un mitin de Donald Trump en el desierto del sur de California presentó una demanda acusando al alguacil de caracterizar falsamente su arresto como un intento de asesinato frustrado para su propio beneficio.

El hombre, identificado como Vem Miller, de 49 años y residente de Las Vegas, conducía una camioneta deportiva negra sin registrar con una matrícula "casera" cuando fue detenido por los agentes asignados al mitin en Coachella, al este de Los Ángeles, dijo el domingo el alguacil del condado de Riverside, Chad Bianco, en una conferencia de prensa.

Miller tenía una escopeta, una pistola cargada, municiones y varios pasaportes falsos en su vehículo, dijo Bianco. El hombre fue liberado el mismo día bajo una fianza de $5,000.

La demanda presentada el martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Nevada dice que Bianco mintió sobre los pasaportes falsos y que "creó una narrativa para ser visto como un alguacil 'heroico' que salvó al candidato presidencial Trump". Nombra como acusados ​​al alguacil, al Departamento del Alguacil del Condado de Riverside y a un ayudante del alguacil.

Una llamada a la oficina ejecutiva del alguacil para obtener comentarios el miércoles fue remitida a la oficina de comunicaciones del departamento, que no respondió a un correo electrónico. The Associated Press también envió un correo electrónico a la abogada de Miller, Sigal Chattah, para obtener comentarios.

La seguridad en los actos de campaña de Trump es muy estricta tras dos intentos de asesinato recientes. El mes pasado, un hombre fue acusado de intento de asesinato después de que las autoridades afirmaran que había estado vigilando al expresidente durante 12 horas y escrito sobre su deseo de matarlo. El arresto en Florida se produjo dos meses después de que Trump recibiera un disparo en la oreja durante un acto de campaña en Pensilvania.

Bianco indicó que Miller también afirmó ser periodista, pero que no estaba claro si tenía las credenciales adecuadas. Los agentes notaron que el interior del vehículo estaba "desordenado" y durante una búsqueda descubrieron armas y municiones, junto con varios pasaportes y licencias de conducir con diferentes nombres, aseguró Bianco.

La demanda de Miller acusa al departamento del alguacil de registrar ilegalmente el todoterreno. También afirma que Miller reveló voluntariamente a los agentes en el puesto de control que poseía armas, pero que tenía la intención de dejarlas en el vehículo.

Miller tiene previsto comparecer ante el tribunal en enero por el caso de las armas. Fue arrestado bajo sospecha de posesión de un arma de fuego cargada y posesión de un cargador de alta capacidad, según los registros en línea.