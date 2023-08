KIHEI, Hawai - Sanford Hill llama a su escape de la muerte "suerte tonta".

Se encuentra en un alojamiento temporal al otro lado de Maui, en su residencia de ancianos de Lahaina. El incendio forestal lo destruyó todo, y Hill se esfuerza por comprender cómo lo consiguió, y se pregunta cuántos de sus vecinos, todos ellos mayores de 62 años, también lograron escapar.

No hay respuestas.

"No tenemos forma de saber quién sobrevivió", dijo Hill, de 72 años, a NBC News.

Más de una semana después de que el incendio forestal arrasará el oeste de Maui, las autoridades sólo han identificado públicamente a dos víctimas, y afirman que han recuperado 106 restos humanos en la zona calcinada por el fuego que aún no han sido identificados. Esta cifra podría duplicarse, según las autoridades.

Hill sólo sabe de tres vecinos que hayan escapado, y algunos de esos vecinos han oído hablar de un puñado de otros. Pero eso es todo. Ha llamado a la empresa propietaria del edificio de alquiler reducido de 34 unidades, Hale Mahaolu Eono, pero el personal le ha dicho que no tienen ninguna información.

Los familiares de los residentes desaparecidos de Hale Mahaolu Eono dicen que tampoco han podido obtener ayuda de la empresa, Hale Mahaolu.

Sanford Hill, de 72 años, vivía en Hale Mahaolu Eono, un centro de vida independiente de Lahaina. Brock Stoneham / NBC News

Clifford Abihai dijo a NBC News que estaba buscando a su abuela de 98 años y que había viajado desde California para intentar encontrarla. Pero nadie en Lahaina ha sido capaz de decirle nada.

"Es frustrante, muy frustrante", dijo, añadiendo que ha ido a tiendas de campaña y refugios de personas desaparecidas, ha hablado con la Cruz Roja y ha colgado folletos buscando información sobre su abuela. "Lo único que quiero es que me confirmen que está a salvo".

Describió a su abuela como "la más fuerte de todos en nuestra familia", alguien que caminaba una milla cada día y siempre tenía una sonrisa en la cara. Dijo que quería que supiera que seguía buscándola.

"Me sentí impotente en California, me siento impotente aquí", dijo. "Pero, en definitiva, voy a seguir intentándolo. No voy a parar".

Una mujer cuya abuela de 90 años vivía en el edificio y ahora está desaparecida dijo que se sentía "atrapada" mientras esperaba cualquier noticia.

"No podemos entrar. No podemos buscar. No podemos mirar", dijo Danielle Yakut. "No sabemos dónde está, y sólo intento no pensar en nada que no sea encontrarla".

Los responsables de la empresa no devolvieron de inmediato los mensajes de NBC News en busca de comentarios sobre los residentes que siguen en paradero desconocido.

"Es difícil hablar de eso, porque no sé realmente quién se ha ido", dijo Hill. "Todavía no me lo he planteado".

Al igual que otros miles de residentes de Lahaina, Hill y muchos de sus vecinos de Hale Mahaolu Eono permanecieron en casa durante la primera mitad del 8 de agosto, observando cómo los bomberos intentaban extinguir un incendio al este de la ciudad. Dice que recibió una alerta sobre el incendio en su teléfono, pero que no había urgencia. Un administrador del edificio fue diciendo a los inquilinos que quizá tuvieran que evacuarlo. Pero más tarde se supo que el incendio había sido controlado y los bomberos se marcharon.

Hill acudió a una cita con el dentista.

"Yo no estaba preocupado, nadie más lo estaba", recuerda Hill. "Todos los demás estaban en casa. Nadie evacuó. Nadie se fue".

Entonces el fuego se reavivó en las afueras de la ciudad y avanzó rápidamente, alimentado por los vientos. Cuando volvía de su cita, Hill dijo que vio humo negro en dirección a Lahaina desde el este, donde la policía había bloqueado la carretera de circunvalación de Lahaina.

El marco carbonizado de una casa en Lahaina, Hawai, el 14 de agosto de 2023. Yuki Iwamura / AFP - Getty Images

Cerca de su casa, Hill se encontró con una mujer que intentaba huir a pie. Le dijo que la ciudad estaba ardiendo. Las autoridades han dicho que las sirenas de emergencia de la zona no sonaron en ningún momento.

La mujer se subió al coche de Hill y se marcharon.

Esa noche se quedaron en casa de una amiga. A la mañana siguiente, Hill, que dijo padecer una afección neurológica que requiere medicación diaria, acudió a un hospital para recibir un nuevo suministro. Pasó la noche siguiente en un refugio, luego se trasladó a un hotel y después al hogar temporal de Kihei.

Hill dijo que se mudó a Hale Mahaolu Eono en 2016 después de un período sin hogar. El alquiler barato -$144 al mes- le facilitó vivir cómodamente en una de las zonas más populares de Hawái con su cheque mensual de la Seguridad Social de $914.

Ahora, como cientos de otras personas, no tiene ni idea de cómo va a encontrar un hogar permanente. También perdió un ordenador que contenía décadas de fotografías de Maui, imágenes que contaban la historia de su comunidad.

Está enfadado con las autoridades, porque parece que el incendio les pilló desprevenidas y no lanzaron advertencias más graves.

Dice que se siente afortunado por estar vivo, culpable por haber sobrevivido e incapaz de comprenderlo.

"Aún no me he hecho a la idea. Ahora mismo es supervivencia".

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Jon Schuppe para nuestra cadena hermana NBCNews.com. Para más de NBC News entra aquí.