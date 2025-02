Trump firmará orden ejecutiva que prohíbe competir a las atletas transgénero

El presidente Donald Trump firmará este miércoles una orden ejecutiva diseñada para impedir que las personas que fueron biológicamente asignadas como varones al nacer participen en eventos deportivos femeninos.

La orden, que se espera que Trump firme en una ceremonia por la tarde, marca otro cambio agresivo por parte de su segunda mandato en la forma en que el gobierno federal trata a las personas transgénero y sus derechos.

El presidente emitió una orden amplia en su primer día en el cargo el mes pasado que exigía que el gobierno federal definiera el sexo como solo masculino o femenino y que eso se reflejara en documentos oficiales como pasaportes y en políticas como las asignaciones de prisiones federales.

Trump descubrió durante la campaña que su promesa de "mantener a los hombres fuera de los deportes femeninos" resonaba más allá de las líneas partidarias habituales. Más de la mitad de los votantes encuestados por AP VoteCast dijeron que el apoyo a los derechos de las personas transgénero en el gobierno y la sociedad ha ido demasiado lejos.

El presidente se inclinó hacia la retórica antes de la elección, prometiendo deshacerse de la "locura transgénero", aunque su campaña ofreció pocos detalles.

La orden del miércoles, que coincide con el Día Nacional de las Niñas y las Mujeres en el Deporte, abordará cómo su gobierno interpretará el Título IX, la ley más conocida por su papel en la búsqueda de la equidad de género en el atletismo y la prevención del acoso sexual en los campus.

“Esta orden ejecutiva restablece la equidad, defiende la intención original del Título IX y defiende los derechos de las atletas femeninas que han trabajado toda su vida para competir en los niveles más altos”, dijo la representante estadounidense Nancy Mace, republicana de Carolina del Sur.

Cada gobierno tiene la autoridad de emitir sus propias interpretaciones de la histórica legislación. Las dos últimas administraciones presidenciales, incluida la primera de Trump, ofrecen un vistazo del tira y encoje involucrado.

Betsy DeVos, la secretaria de educación durante el primer mandato de Trump, emitió una política del Título IX en 2020 que restringió la definición de acoso sexual y exigió que las universidades investigaran las denuncias solo si se informaban a ciertos funcionarios.

El gobierno de Biden revirtió esa política en abril pasado con una propia que estipulaba que los derechos de los estudiantes LGBTQ+ estarían protegidos por la ley federal y brindaba nuevas salvaguardas para las víctimas de agresión sexual en el campus. La política no abordaba explícitamente a los atletas transgénero. Aun así, más de media docena de estados liderados por republicanos impugnaron inmediatamente la nueva norma en los tribunales.

“Todo lo que Trump tiene que decir es: ‘Vamos a leer la regulación de manera tradicional’”, dijo Doriane Lambelet Coleman, profesora de la Facultad de Derecho de Duke.

No se sabe con certeza cómo podría afectar esta orden a la población de atletas transgénero, una cifra que es increíblemente difícil de precisar.

The Associated Press informó en 2021 que, en muchos casos, los estados que introdujeron una prohibición a los atletas transgénero no pudieron citar instancias en las que su participación fuera un problema. Cuando los legisladores del estado de Utah anularon un veto del gobernador Spencer Cox en 2022, el estado solo tenía una niña transgénero jugando en deportes de K-12 que se vería afectada por la prohibición. No reguló la participación de los chicos transgénero.

“Esta es una solución buscando a un problema”, dijo a la AP Cheryl Cooky, profesora de la Universidad de Purdue que estudia la intersección entre género, deportes, medios y cultura, después de que Trump fuera elegido.

Sin embargo, el número real de atletas transgénero parece ser casi irrelevante. Cualquier caso de una atleta transgénero femenina que compite (o incluso se cree que compite) atrae una atención descomunal, desde Lia Thomas nadando para la Universidad de Pensilvania hasta la temporada recientemente del equipo de voleibol de San José State.