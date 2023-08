Trágico estallido residencial deja a dos heridos y otros cuatro extraviados

Un menor y una mujer fueron trasladados a un hospital especializado en quemaduras de Pensilvania, mientras que otras cuatro personas siguen desaparecidas conforme se investiga el estallido de una vivienda en Franklin Township, Nueva Jersey la mañana del jueves.

Se informó que el hecho tuvo lugar en la cuadra 300 de Northwest Boulevard a eso de las 10:35 a.m. en el vecindario de Buena Vista.

Al parecer todos los afectados son miembros de una misma familia con un amigo incluido de visita.

Según el jefe policial, Matt DeCesari la cuadra completa fue desalojada y privada de las utilidades conforme se llevan a cabo las labores en el lugar de los hechos. Explicó que hasta el momento están tratando la investigación como una criminal.

En el asunto están involucrados la policía, los bomberos y el fiscal asignado a esa zona del Estado Jardín, mientras llega personal de ATF para aportar a la investigación.

“Esto es francamente trágico y como se trata de una comunidad pequeña, lo que le pasa a uno le pasa a todos”, destacó De Cesari.

El funcionario dijo que “de dos a tres” viviendas aledañas a la que estalló se vieron afectadas en términos de la fachada, pero nadie en esas estructuras resultó lesionado.

No supo especificar al momento el genero del infante trasladado en ambulancia aérea a Pensilvania, ni describir a los desaparecidos. “Esta es una investigación en curso y no me siento en la posición de discutir esos detalles todavía”, comentó.

Esta es una historia en desarrollo. Quédate pendiente a TELEMUNDO 62 para actualizaciones o descarga la aplicación gratuita.