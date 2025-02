El gobierno de Trump aún puede impedir acceso a The Associated Press, dice juez

Un juez federal se negó el lunes a emitir una orden de restricción temporal contra la Casa Blanca por negarle a The Associated Press acceso total para cubrir al gobierno, y pidió una sesión informativa más completa antes de tomar una decisión.

La AP fue excluida indefinidamente de la Oficina Oval y del Air Force One debido a su negativa a cambiar su estilo en el uso del nombre Golfo de México después de que el presidente Donald Trump lo rebautizara como “Golfo de América”. La agencia de noticias ha acusado a funcionarios del gobierno de Trump de violar sus protecciones de la Primera Enmienda al negarle el acceso.

El juez Trevor McFadden dijo al tribunal que había varias razones por las que denegó la orden de restricción temporal. Señaló que había una diferencia entre los asuntos de este caso y la jurisprudencia presentada por ambas partes.

También cuestionó la cantidad de daño irreparable que sufriría la AP, ya que el medio de comunicación puede tener acceso a la misma información independientemente de si está o no en la sala donde ocurrió, argumentó.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo El Paso aquí.

Charles Tobin, abogado de The Associated Press, argumentó que hay elementos que deben informarse que no se pueden ver en una pantalla de televisión y que requieren que un periodista esté en la sala.

"No estamos argumentando que el presidente tenga que responder las preguntas de Associated Press", dijo Charles Tobin, pero el acceso "no se puede negar sin el debido proceso".

El juez dijo que no estaba dispuesto a “actuar precipitadamente” con respecto a la oficina ejecutiva del presidente.

La AP también esperó 10 días para presentar su caso, señaló McFadden.

“No puedo decir que la AP haya demostrado una probabilidad de éxito en este caso”, dijo el juez.

En una declaración posterior al fallo, la portavoz de la AP, Lauren Easton, dijo que la agencia espera con ansias su próxima audiencia el 20 de marzo, “donde seguiremos defendiendo el derecho de la prensa y el público a hablar libremente sin represalias del gobierno. Esta es una libertad estadounidense fundamental”.

El fiscal federal Brian Hudak argumentó que el caso trataba sobre si el presidente podía decidir quién tiene acceso a él. Nadie, dijo, tiene un "derecho especial de acceso".

"Si mañana la Casa Blanca decide abolir el pool de prensa de la Casa Blanca, puede hacerlo", dijo Hudak. "No creo que eso ofenda la Constitución".

Trump firmó una orden ejecutiva el día de su investidura rebautizando el cuerpo de agua como "Golfo de América", pero la AP dijo que se referirá a él "por su nombre original, aunque reconocerá el nuevo nombre que Trump ha elegido".

Trump defendió la prohibición a los periodistas de AP en una conferencia de prensa en Florida la semana pasada, refiriéndose directamente a la decisión del medio sobre cómo llamar al Golfo.

"Sólo digo que los vamos a mantener fuera hasta que acepten que es el Golfo de América", dijo Trump.

También criticó la cobertura que el medio hizo de él, de las elecciones y del Partido Republicano. Trump dijo que la AP no le ha hecho ningún favor a él ni al Partido Republicano, "y supongo que yo no les estoy haciendo ningún favor".

La presidenta mexicana respondió al próximo mandatario de Estados Unidos que el nombre del Golfo de México está reconocido a nivel internacional desde 1607.

La Primera Enmienda dice que el Congreso no aprobará ninguna ley "que restrinja la libertad de expresión o de prensa".

La AP presentó una demanda acusando al gobierno de tomar represalias contra la libertad de prensa, nombrando específicamente a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susan Wiles, al subdirector de gabinete Taylor Budowich y a la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

"Este ataque selectivo a la independencia editorial de la AP y a su capacidad de recopilar y reportar las noticias ataca el corazón mismo de la Primera Enmienda", dijo la agencia de noticias. "Este tribunal debería remediarlo de inmediato".

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.