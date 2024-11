Texas ausente a la petición de procuradores de EEUU para respetar la elección

Ante una de las elecciones más reñidas en la historia de EEUU, según analistas politicos, la Asociación Nacional de Fiscales Generales (NAAG, por sus siglas en inglés) anunciaron que los fiscales generales de todo el país firmaron una declaración en el que llaman a respetar el resultado, a la no violencia y a la civilidad durante la jornada electoral de este 5 de noviembre.

En un comunicado, la coalición bipartidista de 51 fiscales generales, encabezada por el Fiscal General de Ohio, Dave Yost; la Fiscal General de Oregón; el Fiscal General de Connecticut, William Tong, el Fiscal General de Kansas, Kris Kobach y la presidenta de la NAAG, Ellen Rosenblum, enlistaron los estados y terriorios que firmaron, a excepción de 3 estados, uno de ellos es el Procurador de Texas, Ken Paxton.

“Independientemente del resultado de las elecciones del martes, esperamos que los estadounidenses respondan pacíficamente y condenamos cualquier acto de violencia relacionado con los resultados. Una transferencia pacífica del poder es el testimonio más alto del estado de derecho, una tradición que se encuentra en el corazón de la estabilidad de nuestra nación. Como Fiscales Generales, afirmamos nuestro compromiso de proteger a nuestras comunidades y defender los principios democráticos a los que servimos.

Hacemos un llamado a todos los estadounidenses a votar, participar en el discurso civil y, sobre todo, respetar la integridad del proceso democrático. Unámonos después de estas elecciones, no divididos por los resultados, sino unidos en nuestro compromiso compartido con el estado de derecho y la seguridad de todos los estadounidenses. La violencia no tiene lugar en el proceso democrático; Ejerceremos nuestra autoridad para hacer cumplir la ley contra cualquier acto ilegal que la amenace”, destaca el comunicado.

Estados y territorios participantes:

Alabama, Alaska, American Samoa, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Northern Mariana Islands, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah, Vermont, U.S. Virgin Islands, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming.