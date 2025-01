Se dirigía a Virginia: arrestan a sospechoso con armas en tren de Amtrak

Un hombre fue arrestado después de que la policía dijo que encontró una bolsa con pistolas y rifles en una estación de tren en Nueva Jersey el viernes por la tarde.

La policía de tránsito de Nueva Jersey explicó que fueron alertados de una bolsa desatendida en la estación de Newark Penn alrededor de las 3:00 p.m. el 3 de enero.

Cuando los funcionarios miraron dentro de la bolsa, encontraron una pistola y un rifle cargado, explicaron los agentes.

Descubrieron que el sospechoso compró un boleto de Amtrak y estaba en un tren que se dirigía a Virginia.

Cuando ese tren se detuvo en el Centro de Tránsito de Trenton, el hombre se resistió, pero los oficiales lo arrestaron.

Los investigadores dijeron que encontraron que el hombre tenía tres pistolas y dos rifles.

Adam Reich, quien se encontraba a las afueras del Centro de Tránsito de Trenton, vio al menos un camión de bomberos y una ambulancia afuera alrededor de las 4:30 p.m., y compartió el suceso en la red social X.

Trenton Transit Center at 4:30 PM. Not sure of the nature of this incident, which has the Trenton Fire Department responding to the station. pic.twitter.com/Np12xYEF63